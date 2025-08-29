Live voetbal

Uitgaande Feyenoord-transfer zorgt voor acute verandering in Eredivisie

Uitgaande Feyenoord-transfer zorgt voor acute verandering in Eredivisie
Foto: © Imago
1 reactie
Luuk van Grinsven
29 augustus 2025, 10:29   Bijgewerkt: 11:05

Joey Kooij mag na twee seizoenen weer wedstrijden van Feyenoord gaan fluiten. Dat heeft alles te maken met de huurtransfer van Calvin Stengs naar het Italiaanse Pisa SC.  

De 33-jarige arbiter is namelijk de vriend van Romy de Boer, de zus van Stengs’ vriendin Beau. Om gedoe te voorkomen koos de KNVB ervoor om Kooij niet aan te stellen als scheidsrechter bij wedstrijden van Feyenoord. “Met familiaire banden houden we altijd rekening. Daarom zal hij Feyenoord niet meer fluiten zo lang Calvin Stengs daar speelt”, verklaarde de KNVB destijds.

Artikel gaat verder onder video

Nu Stengs aankomend seizoen op huurbasis speelt bij Pisa, mag Kooij zich weer opmaken voor wedstrijden van Feyenoord. De familiare link is verdwenen, waardoor er voor de KNVB geen reden meer is om de leidsman te weren bij duels van de Rotterdammers.

Kooij komt geregeld (negatief) in het nieuws. Zo ook afgelopen weekend, toen de scheidsrechter Excelsior zwaar benadeelde op bezoek bij FC Utrecht. De leidsman zag een vermeende handsbal van Irakli Yegoian, die alleen op het doel van Utrecht afging. Deze beslissing bleek onjuist. Na afloop bood Kooij zijn excuses aan.

➡️ Meer nieuws over Joey Kooij

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Mossou verwacht Feyenoord-vertrek: 'Dit soort transfers kunnen alsnog heel snel gaan'

Mossou verwacht Feyenoord-vertrek: 'Dit soort transfers kunnen alsnog heel snel gaan'

  • Gisteren, 16:45
  • Gisteren, 16:45
Calvin Stengs met op de achtergrond het logo van Pisa

Stengs van Feyenoord naar Pisa: 'Koopoptie valt lager uit dan gedacht'

  • Gisteren, 15:54
  • Gisteren, 15:54
Opvallende clausule in contract Stije Resink, die gelinkt wordt aan Ajax, PSV en Feyenoord

Opvallende clausule in contract Stije Resink, die gelinkt wordt aan Ajax, PSV en Feyenoord

  • Gisteren, 11:31
  • Gisteren, 11:31
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
12deman
156 Reacties
61 Dagen lid
213 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Kameraden ik weet niet of je daar blij van mag worden. Stengs zijn vertrek is ingegeven door de wens van Feyenoord om alleen maar fitte spelers in de selectie te hebben. 23 fitte spelers welke 3 wedstrijden per week kunnen spelen. Natuurlijk ontkom je blessures niet. Maar goed het gas moet erop alle wedstrijden druk en intensiteit en dan moet de kwaliteit doorslaggevend zijn. Met die visie is plek twee en strijden om het kampioenschap geen onmogelijke opgave. Efin nog twee te gaan Timber en Bijlow. Al zal voor die laatste weinig tot geen belangstelling zijn. Ben benieuwd hoeveel wedstrijden hij gaat keepen voor dat salaris van hem. Volgens mij is hij de best betaalde Feyenoorder. Loopt overigens volgend jaar wel uit zijn contract.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

12deman
156 Reacties
61 Dagen lid
213 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Kameraden ik weet niet of je daar blij van mag worden. Stengs zijn vertrek is ingegeven door de wens van Feyenoord om alleen maar fitte spelers in de selectie te hebben. 23 fitte spelers welke 3 wedstrijden per week kunnen spelen. Natuurlijk ontkom je blessures niet. Maar goed het gas moet erop alle wedstrijden druk en intensiteit en dan moet de kwaliteit doorslaggevend zijn. Met die visie is plek twee en strijden om het kampioenschap geen onmogelijke opgave. Efin nog twee te gaan Timber en Bijlow. Al zal voor die laatste weinig tot geen belangstelling zijn. Ben benieuwd hoeveel wedstrijden hij gaat keepen voor dat salaris van hem. Volgens mij is hij de best betaalde Feyenoorder. Loopt overigens volgend jaar wel uit zijn contract.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Calvin Stengs

Calvin Stengs
Pisa
Team: Pisa
Leeftijd: 26 jaar (18 dec. 1998)
Positie: A (R), AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
0
0
2024/2025
Feyenoord
12
1
2023/2024
Feyenoord
29
6
2022/2023
Nice
4
0

Meer info

Stand Serie A 2025/2026

Serie A
GS
DS
PT
1
Inter
1
5
3
2
Napoli
1
2
3
3
Como
1
2
3
4
Juventus
1
2
3
5
Cremonese
1
1
3

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel