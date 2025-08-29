Uitgaande Feyenoord-transfer zorgt voor acute verandering in Eredivisie

Joey Kooij mag na twee seizoenen weer wedstrijden van Feyenoord gaan fluiten. Dat heeft alles te maken met de huurtransfer van naar het Italiaanse Pisa SC.

De 33-jarige arbiter is namelijk de vriend van Romy de Boer, de zus van Stengs’ vriendin Beau. Om gedoe te voorkomen koos de KNVB ervoor om Kooij niet aan te stellen als scheidsrechter bij wedstrijden van Feyenoord. “Met familiaire banden houden we altijd rekening. Daarom zal hij Feyenoord niet meer fluiten zo lang Calvin Stengs daar speelt”, verklaarde de KNVB destijds.

Nu Stengs aankomend seizoen op huurbasis speelt bij Pisa, mag Kooij zich weer opmaken voor wedstrijden van Feyenoord. De familiare link is verdwenen, waardoor er voor de KNVB geen reden meer is om de leidsman te weren bij duels van de Rotterdammers.

Kooij komt geregeld (negatief) in het nieuws. Zo ook afgelopen weekend, toen de scheidsrechter Excelsior zwaar benadeelde op bezoek bij FC Utrecht. De leidsman zag een vermeende handsbal van Irakli Yegoian, die alleen op het doel van Utrecht afging. Deze beslissing bleek onjuist. Na afloop bood Kooij zijn excuses aan.