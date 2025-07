Heugelijk nieuws voor Joey Kooij en Frank de Boer

De dochter van Frank de Boer, Romy, is afgelopen weekend bevallen van haar tweede kindje, Lenny, zo bevestigt ze via Instagram. De dochter van de oud-profvoetballer heeft een relatie met Eredivisie-scheidsrechter Joey Kooij, die dus ook zijn tweede kindje verwelkomt.

Het was afgelopen weekend feest in de familie van De Boer. De voormalig trainer van Ajax werd namelijk weer opa, toen zijn dochter Romy beviel van een zoontje. Voor De Boer is het zijn derde kleinkind, aangezien Romy en Kooij in 2023 al ouders werden van Lizzy. Ook van zijn andere dochter, Beau, had De Boer al een kleinkind. In 2023 kreeg zij namelijk met Calvin Stengs een zoontje, Sain.

In haar Story op Instagram deelt Romy een zwart-witfoto van haar pasgeboren kind, die ligt te slapen. Daarbij heeft ze zijn naam, Lenny Kooij, en geboortedatum gezet. Ook deelt ze een foto van haar zwager Stengs met zijn pasgeboren neefje. Romy kondigde haar zwangerschap in maart aan via Instagram.