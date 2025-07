KNVB stuurt Kooij, Van der Eijk en nog vijf scheidsrechters op aanvullend programma

De KNVB gaat zeven scheidsrechters een aanvullend programma geven om ze klaar te stomen voor de top, zo maakt scheidsrechtersbaas Raymond van Meenen bekend in gesprek met De Telegraaf. Het zevental zal worden klaargestoomd om Serdar Gözübüyük en Danny Makkelie op termijn op te volgen in de (internationale) top.

Gözübüyük en Makkelie gelden al jaren als de twee beste arbiters die Nederland kent. Beide heren worden het minst betrapt op fouten en krijgen daarom het vaakst de leiding over topwedstrijden. Toch denkt de KNVB ook vast aan de toekomst. Daarom wordt er een groep van zeven scheidsrechters klaargestoomd om in de toekomst op internationaal topniveau te kunnen fluiten. Het gaat om Sander van der Eijk, Joey Kooij, Marc Nagtegaal, Martijn Vos, Alex Bos, Robin Hensgens en Jannick van der Laan. Ieder jaar zal worden geëvalueerd of de groep het seizoen erna uit dezelfde arbiters bestaat.

Artikel gaat verder onder video

“We selecteren nieuwe scheidsrechters, die op termijn internationale topposities moeten innemen”, laat Van Meenen weten aan de krant. Het zevental zal de komende tijd een aanvullend programma gaan volgen. Hierin zal de focus onder meer liggen op wedstrijdmanagement, wedstrijdanalyse, voetbaltactiek, omgang met de media en leiderschapsvorming.

“Dit moet ervoor zorgen dat we de opvolging voor de toekomst op orde krijgen”, gaat Van Meenen verder. De scheidsrechtersbaas geeft toe dat er in het verleden ook al groepen scheidsrechters zijn aangewezen die werden gezien als de volgende toparbiters. “Maar het verschil is dat we nu ook een programma hebben opgesteld waarmee we hen verder willen helpen in hun ontwikkeling.”

