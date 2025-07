KNVB deelt hoe vaak scheidsrechters ondanks VAR toch in de fout gingen

De KNVB heeft woensdag via scheidsrechtersbaas Raymond van Meenen bekendgemaakt hoeveel arbitrale fouten er in het afgelopen seizoen zijn gemaakt in de Eredivisie. In 306 competitiewedstrijden is er uiteindelijk 26 keer een foute beslissing genomen.

De Nederlandse arbitrage heeft afgelopen seizoen de nodige kritiek gekregen. Hoewel er een periode halverwege het seizoen was waar de wedstrijdleiding veelvuldig in de fout ging, is dit in de loop van de competitie volgens Van Meenen flink verbeterd, laat de scheidsrechtersbaas zich optekenen in De Telegraaf. In het afgelopen seizoen zijn er uiteindelijk 26 foute beslissingen genomen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: KNVB: 'Het is crisis. Als de politiek nu niet ingrijpt...'

Deze 26 fouten gaan allemaal om momenten waarop de VAR had mogen ingrijpen. Het gaat hier dus om rode kaarten, strafschoppen, doelpunten en persoonsverwisselingen. Van al deze fouten lag de oorzaak één keer volledig bij de videoscheidsrechter. Het winnende doelpunt van PEC Zwolle tegen RKC Waalwijk werd namelijk door de VAR afgekeurd wegens buitenspel, terwijl iemand direct uit een hoekschop helemaal geen buitenspel kan staan.

LEES OOK: Felle kritiek op KNVB na ‘ondermijnen’ bondscoach

Met name dat moment vond Van Meenen pijnlijk, waarna er harde woorden zijn gevallen binnen de KNVB. “Ik kan heel vervelend worden. In de goede zin des woords”, geeft de scheidsrechtersbaas aan. “Ik leg de lat hoog, voor alle mensen en dan voer ik wil echt een stevig gesprek met de groep. Dat heb ik twee keer gedaan. Maar ook individueel.”

➡️ Meer Eredivisie nieuws

👉 Overzicht zomertransfers Eredivisie 2025/26 🔗

👉 Go Ahead Eagles-sterkhouder ontbreekt bij oefenwedstrijd en staat voor fraaie transfer 🔗

👉 'Dortmund mengt zich in strijd om Eredivisiespeler na toptransfer Bynoe-Gittens' 🔗

👉 FC Groningen spot opvolger Feyenoord-target Valente in Eredivisie 🔗

👉 El Azzouzi neemt maand na grote teleurstelling alsnog afscheid van PEC Zwolle 🔗