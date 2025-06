KNVB: 'Het is crisis. Als de politiek nu niet ingrijpt...'

De KNVB is bezorgd: het ziet een crisis ontstaan onder de voetbalverenigingen in Nederland; voetballen is steeds minder vaak mogelijk. De bond doet zelfs een dringende oproep aan de Tweede Kamer.

De KNVB richt zich in een uitgebreid artikel op de eigen website al snel tot de politiek van Nederland. "De KNVB doet een dringende oproep aan de Tweede Kamer: grijp nu in om onze sportaccommodaties te redden. In heel Nederland staan verenigingen onder druk. Sportvelden raken onbespeelbaar, kleedkamers worden gesloten vanwege onveilige situaties en kantines blijven leeg door te hoge kosten. Een kwart van de voetbalclubs heeft al een wachtlijst – kinderen kunnen simpelweg niet meer beginnen met voetballen." Ook signaleert de KNVB steeds meer gezondheidsproblemen onder jongeren ("Kinderen sporten veel te weinig"), terwijl een contactmogelijkheid ook wegvalt door de afnemende interesse in sporten.

De Nederlandse voetbalbond noemt de situatie alarmerend, onder andere door de volgende cijfers:

Artikel gaat verder onder video

Een kwart van alle voetbalverenigingen heeft inmiddels een wachtlijst

70% van de sportaccommodaties heeft acute renovatie of verduurzaming nodig

Clubs verliezen € 7.000 per jaar door het wegvallen van BOSA-subsidie

Clubs staan voor een enorme verduurzamingsopgave om energiekosten terug te dringen

De operationele kosten zijn met 60% per lid gestegen

Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal van de KNVB, laat er geen misverstanden over bestaan: "We staan op het punt het hart van de sport te verliezen. Als de politiek nu niet ingrijpt, blijven duizenden kinderen letterlijk aan de zijlijn staan, omdat de velden onbespeelbaar zijn of de deuren van de club op slot gaan. Sportverenigingen zijn geen luxe, ze zijn het fundament van een gezonde, verbonden samenleving."

LEES OOK: KNVB scherpt spelregels aan: onder andere meer corners en indirecte vrije trappen

De KNVB stelt dat elke euro drie keer zoveel oplevert en legt de 'bal' bij de politiek neer. "Maak sportaccomodaties nú topprioriteit. De politiek is nu aan zet." Met onderstaand plan wil de bond de voetbalwereld transformeren.

Zevenpuntendeltaplan Sportaccomodaties

Een integraal Deltaplan sportaccommodaties – over verschillende ministeries heen

Structurele opname van sport in de ruimtelijke plannen (Nota Ruimte)

Behoud en versterking van de succesvolle BOSA-regeling

Herstart van energiecoaches voor verduurzaming

Inzet van het Klimaatfonds voor de sport

Startkapitaal voor verenigingen om te kunnen investeren

Eerlijke exploitatievoorwaarden voor vrijwilligers en club

➡️ Meer Eredivisie nieuws

👉 Overzicht zomertransfers Eredivisie 2025/26 🔗

👉 Go Ahead Eagles-sterkhouder ontbreekt bij oefenwedstrijd en staat voor fraaie transfer 🔗

👉 'Dortmund mengt zich in strijd om Eredivisiespeler na toptransfer Bynoe-Gittens' 🔗

👉 FC Groningen spot opvolger Feyenoord-target Valente in Eredivisie 🔗

👉 El Azzouzi neemt maand na grote teleurstelling alsnog afscheid van PEC Zwolle 🔗