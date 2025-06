KNVB scherpt spelregels aan: onder andere meer corners en indirecte vrije trappen

De KNVB gaat de spelregels in de Eredivisie vanaf het begin van 2025/26 aanscherpen. De belangrijkste aanpassingen zijn in een opsomming van vier punten te vangen.

Corner na tijdrekken keeper

Als een doelman komend seizoen de bal langer dan acht seconden in bezit houdt, wijst de scheidsrechter een hoekschop toe aan de tegenpartij. Op deze manier wordt tijdrekken tegengegaan. 'Bezit' in dit geval wordt gedefinieerd als de tijd waarin een keeper de bal in zijn armen of handen (inclusief uitgestrekte open hand) heeft of wanneer hij de bal stuit of in de lucht gooit. De arbiter van dienst bepaalt wanneer de periode van acht seconden bekend en telt met zijn hand de laatste vijf seconden af, wat voor de keeper te zien moet zijn. De doelman wordt niet meteen bestraft, maar kan bij herhaling wel een gele kaart ontvangen.

Scheidsrechtersbal

De scheidsrechterbal werd tot nu altijd gegeven aan het team dat de bal als laatste raakte, vlak voor het moment dat het spel werd stilgelegd. Dat gaat nu veranderen. De arbiter laat vanaf nu de bal voor het team dat balbezit had of (volgens hem/haar) zou hebben gekregen. Indien dat niet overduidelijk is, krijgt het team dat de bal als laatste raakte alsnog de bal. Wordt het spel voor een scheidsrechtersbal onderbroken in het zestienmetergebied? Dan krijgt de doelman van het verdedigende team altijd de bal.

Indirecte vrije trappen

Artikel gaat verder onder video

Als een trainer, teamofficial, wisselspeler, gewisselde of uit het veld gestuurde speler de bal aanraakt wanneer deze het speelveld verlaat, krijgt de tegenstander een indirecte vrije trap. Trainers of wisselspelers mogen dan ook niet meer de bal snel meegeven aan een (mede)speler, om het spel spoedig te hervatten.

VAR-protocol

Het is vanaf nu ook mogelijk/toegestaan om in de competitie aankondigingen te doen na een VAR-check. Daar werd afgelopen seizoen in het bekertoernooi al mee geoefend. Het is echter niet duidelijk of dat ook echt in de Eredivisie van 2025/26 gaat gebeuren. De KNVB heeft aan ESPN laten weten dat het daar nog voor aanvang van het nieuwe seizoen een keuze over maakt.

