Megablunder van de VAR: KNVB biedt meteen excuses aan bij PEC Zwolle

De arbitrage heeft zich vrijdagavond in de Eredivisie weer eens van zijn slechtste kant laten zien. Een doelpunt van PEC Zwolle-middenvelder Nick Fichtinger uit een corner werd, na interventie van de VAR, afgekeurd door scheidsrechter Edwin van de Graaf vanwege buitenspel. Alleen uit een corner kun je geen buitenspel staan. Na afloop is de KNVB direct door het stof gegaan bij de Zwollenaren.

PEC Zwolle kreeg in de de slotminuut van de officiële speeltijd van het duel met RKC Waalwijk een hoekschop, waaruit Fichtinger trefzeker was. De Zwollenaren leken hiermee op de valreep het kalenderjaar 2024 winnend af te sluiten. De feestvreugde van trainer Johnny Jansen en zijn mannen was van korte deur aangezien de treffer werd afgekeurd vanwege buitenspel. Dit besluit werd genomen na ingrijpen van VAR Jannick van der Laan.

Een blunder van jewelste van de videoscheidsrechter van dienst, aangezien je uit een hoekschop geen buitenspel kunt staan. De KNVB heeft inmiddels contact gehad met PEC Zwolle. "De KNVB laat zojuist telefonisch weten dat de VAR een grote fout heeft gemaakt", de Blauwvingers weten op X. "Bij een hoekschop kan er geen sprake zijn van buitenspel. Het doelpunt van Nick Fichtinger is dan ook onterecht afgekeurd."

PEC-trainer Jansen spreekt er schande van

PEC-trainer Jansen is op zijn zachtst gezegd not amused met het besluit van Van de Graaf en Van der Laan. "Schandalig, echt schandalig. Dit lijkt nergens op man, kom op. De VAR zit daar met de spelregelboeken voor hun neus. Die zitten niet te snurken, maar zo ziet het er wel uit. Het is niet voor het eerst dat het bij ons gebeurt. Het liefst rijd ik er nu even naartoe", aldus een withete Jansen.

PEC komt vlak voor tijd op voorsprong, maar het doelpunt wordt onterecht afgekeurd. 😳



ℹ️ Bij het nemen van een corner kan een speler niet buitenspel staan. #rkcpec — ESPN NL (@ESPNnl) December 20, 2024 De KNVB laat zojuist telefonisch weten dat de VAR een grote fout heeft gemaakt.



Bij een hoekschop kan er geen sprake zijn van buitenspel. Het doelpunt van Nick Fichtinger is dan ook onterecht afgekeurd.#rkcpec #peczwolle — PEC Zwolle (@PECZwolle) December 20, 2024

