Joey Kooij legt Cambuur - Feyenoord na twaalf minuten stil

Scheidsrechter Joey Kooij heeft de oefenwedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord korte tijd stilgelegd in de twaalfde minuut. Supporters van beide clubs applaudisseerden op dat moment voor Rinus Israël, die afgelopen week op 83-jarige leeftijd overleed.

Feyenoord opent de voorbereiding op het nieuwe seizoen met een uitwedstrijd in Leeuwarden, waarin Cambuur het eerder dit jaar opgeleverde Kooi Stadion officieel in gebruik neemt. De wedstrijd werd niet voorafgegaan door een minuut stilte voor Feyenoord-icoon Israël. De Rotterdammers maakten eerder al bekend dat moment te bewaren voor de eerste thuiswedstrijd van de voorbereiding, op zaterdag 12 juli. Het VfL Wolfsburg van Paul Simonis komt die dag op bezoek in De Kuip.

Dat wil niet zeggen dat er in Leeuwarden helemaal geen aandacht wordt besteed aan het heengaan van Feyenoord-icoon Israël. In de twaalfde minuut heffen supporters van beide clubs een ovationeel applaus aan. Op dat moment wordt de beeltenis van Israël ook getoond op de videoschermen in het stadion. Kooij grijpt het applaus aan om het spel, op het moment dat de bal over de zijlijn wordt geschoten, stil te leggen en in de dertiende minuut te hervatten.

Israël speelde tussen 1966 en 1974 voor Feyenoord en had de eer om in 1970 als aanvoerder de Europa Cup 1 in ontvangst te nemen. De stoere verdediger, die niet voor niets 'IJzeren Rinus' als bijnaam had, was in de eindstrijd tegen Celtic in Milaan hoogstpersoonlijk verantwoordelijk voor de 1-1. Na zijn actieve loopbaan, waarin hij 47 interlands voor Oranje zou spelen, keerde Israël in 1986 als hoofdtrainer terug bij Feyenoord, een functie die hij twee jaar zou vervullen. Tussen 2006 en 2010 was Israël als scout actief voor de Rotterdammers.

Applaus in Leeuwarden voor de deze week overleden Rinus Israel. #camfey pic.twitter.com/hQjeKDNh9U — Mikos Gouka (@MikosGouka) July 5, 2025

