Eén opvallende afwezige in opstelling Feyenoord tegen Cambuur

De opstelling van Feyenoord voor het eerste oefenduel van de voorbereiding is bekend. Trainer Robin van Persie kiest tegen SC Cambuur voor een combinatie van ervaren krachten, zomeraanwinsten en jonge talenten. Eén opvallende naam staat in Leeuwarden niet aan de aftrap: .

Afgelopen dinsdag bevestigde Van Persie dat hij zijn keuze onder de lat gemaakt heeft en dat Bijlow dit seizoen de eerste keeper van Feyenoord zal zijn. Het jeugdproduct van de Rotterdammers krijgt de voorkeur boven Timon Wellenreuther, die hem de afgelopen seizoenen meermaals langere periodes naar tevredenheid verving als de blessuregevoelige Bijlow weer eens in de lappenmand zat. In het Kooij Stadion is het echter tóch Wellenreuther wiens naam op het opstellingsformulier prijkt.

Feyenoord-watcher Dennis van Eersel verschaft op X duidelijkheid over de absentie van Bijlow. De Rijnmond-verslaggever schrijft dat hij veel vragen krijgt over de keuze voor Wellenreuther en legt uit waarom Bijlow er niet bij is: "Dit is nog volgens schema en zijn opbouw, hij maakt volgens planning pas later zijn rentree."

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Tabiri, Giersthove, Plug, Smal; El Harmouz, Steijn, Kraaijeveld; Stengs, Ueda, Paixão

XI Feyenoord vs. SC Cambuur. 📋#camfey — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) July 5, 2025

