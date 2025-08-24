Joey Kooij biedt na enorme blunder zijn excuses aan: 'Hier heb ik niets aan'

Joey Kooij heeft toegegeven dat hij zondagmiddag flink de fout in is gegaan tijdens de wedstrijd tussen FC Utrecht en Excelsior (4-1). De arbiter voorkwam een enorme scoringskans voor Excelsior, omdat hij in de veronderstelling was dat hands maakte. Dat bleek absoluut niet het geval te zijn.

De speler van Excelsior nam de bal namelijk mee met zijn borst, in plaats van met zijn hand. Dat zag Kooij verkeerd en dat had grote gevolgen. Omdat de arbiter direct affloot, kon Yegoian de aanval niet meer afmaken. De scheidsrechter had het spel beter kunnen laten doorgaan, want dan had de VAR nog de kans gehad om het moment te beoordelen.

Artikel gaat verder onder video

Na afloop stond Yegoian ESPN te woord over het moment: "Het was geen handsbal, want de bal kwam precies op mijn logo terecht. Het is heel jammer. Kooij kwam na dat moment wel naar mij toe en zei dat ik gelijk had. Maar ja, daar heb ik niets aan", besluit Yegoian.

Analist Karim El Ahmadi was kritisch op de beslissing van Kooij en hoopt dat de arbiter hier lering uit trekt: "Ik vind dat Kooij hier echt een blunder maakt. Het is voor mij geen handsbal, dus dit is echt een blunder van de scheidsrechter. Hij ontneemt hiermee gewoon een doelpunt voor Excelsior."

Bekijk hieronder de beelden van het moment: