Joey Kooij begaat een gigantische blunder: 'Hij ontneemt een zuiver doelpunt'

Joey Kooij heeft zondagmiddag een blunder begaan bij de wedstrijd tussen FC Utrecht en Excelsior. De leidsman zag een vermeende handsbal van Irakli Yegoian, die alleen op het doel van FC Utrecht afging. Deze beslissing bleek echter onjuist, wat de arbiter op kritiek komt te staan.

Het gaat allemaal om het moment waarop Excelsior-aanwinst Yegoian de bal afpakt van Mike van der Hoorn en op het doel van Vasilios Barkas afloopt. Volgens Kooij nam Yegoian de bal met de hand mee, maar daar was geen sprake van. De bal raakte de hand van de voormalig speler van Vitesse niet eens.

Karim El Ahmadi, die namens ESPN de wedstrijd tussen de Domstedelingen en de Rotterdammers analyseert, was dan ook niet te spreken over het optreden van Kooij: "Ik vind dat Kooij hier echt een blunder maakt. Het is voor mij geen handsbal, dus dit is echt een blunder van de scheidsrechter. Hij ontneemt hiermee gewoon een doelpunt voor Excelsior."

De analist had liever gezien dat Kooij had gewacht met fluiten, zodat de VAR uitsluitsel had kunnen geven. Dat was door het snelle fluiten van de arbiter geen mogelijkheid meer: Laat het spel gewoon doorgaan, dan kan je nog rustig naar het moment kijken", zegt de analist.

Bekijk hieronder het desbetreffende moment: