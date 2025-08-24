Live voetbal 7

Joey Kooij begaat een gigantische blunder: 'Hij ontneemt een zuiver doelpunt'

Joey Kooij begaat een gigantische blunder: 'Hij ontneemt een zuiver doelpunt'
Foto: © Imago
1 reactie
Tijmen Gerritsen
24 augustus 2025, 15:41

Joey Kooij heeft zondagmiddag een blunder begaan bij de wedstrijd tussen FC Utrecht en Excelsior. De leidsman zag een vermeende handsbal van Irakli Yegoian, die alleen op het doel van FC Utrecht afging. Deze beslissing bleek echter onjuist, wat de arbiter op kritiek komt te staan.

Het gaat allemaal om het moment waarop Excelsior-aanwinst Yegoian de bal afpakt van Mike van der Hoorn en op het doel van Vasilios Barkas afloopt. Volgens Kooij nam Yegoian de bal met de hand mee, maar daar was geen sprake van. De bal raakte de hand van de voormalig speler van Vitesse niet eens.

Artikel gaat verder onder video

Karim El Ahmadi, die namens ESPN de wedstrijd tussen de Domstedelingen en de Rotterdammers analyseert, was dan ook niet te spreken over het optreden van Kooij: "Ik vind dat Kooij hier echt een blunder maakt. Het is voor mij geen handsbal, dus dit is echt een blunder van de scheidsrechter. Hij ontneemt hiermee gewoon een doelpunt voor Excelsior."

De analist had liever gezien dat Kooij had gewacht met fluiten, zodat de VAR uitsluitsel had kunnen geven. Dat was door het snelle fluiten van de arbiter geen mogelijkheid meer: Laat het spel gewoon doorgaan, dan kan je nog rustig naar het moment kijken", zegt de analist.

Bekijk hieronder het desbetreffende moment:

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Gjivai Zechiel

ESPN-analisten komen superlatieven tekort: 'In jaren niet zo'n goede speler gezien'

  • vr 22 augustus, 12:43
  • 22 aug. 12:43
Collage van Noa Lang, Sem Steijn en Jorrel Hato met het Eredivisielogo en twee pijlen

Overzicht zomertransfers Eredivisie 2025/26: NEC zwaait overbodige aanvaller opnieuw tijdelijk uit

  • vr 22 augustus, 10:04
  • 22 aug. 10:04
Sébastien Haller van FC Utrecht

Van Halst ziet groot ‘gevaar’ in terugkeer Haller bij Utrecht

  • vr 22 augustus, 07:25
  • 22 aug. 07:25
3 1 reactie
Reageren
1 reactie
Copa
1.954 Reacties
713 Dagen lid
22.448 Likes
Copa
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Misschien bewust snel afgefloten? Maar het kan ook zo zijn dat hij gewoon wil laten zien dat hij alles ziet (dus ook wat er niet is😄) en de VAR dus echt niet nodig heeft

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Copa
1.954 Reacties
713 Dagen lid
22.448 Likes
Copa
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Misschien bewust snel afgefloten? Maar het kan ook zo zijn dat hij gewoon wil laten zien dat hij alles ziet (dus ook wat er niet is😄) en de VAR dus echt niet nodig heeft

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel