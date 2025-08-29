Feyenoord-beul José Mourinho ontslagen bij Fenerbahçe na mislopen Champions League

José Mourinho is ontslagen als trainer van Fenerbahçe, zo maakt de Turkse topclub vrijdagochtend bekend. Het mislopen van de competitiefase van de Champions League kost de Portugese trainer de kop. Eerder dit seizoen schakelde Mourinho Feyenoord uit in de voorrondes van het miljardenbal.

In de derde voorronde van de Champions League was Mourinho – opnieuw – een plaag voor Feyenoord. De voormalig trainer van onder meer Chelsea, Manchester United en Real Madrid stuurde de Rotterdammers naar de Europa League en moest zelf aan de bak tegen Benfica. De Portugese grootmacht bleek uiteindelijk over twee duels te sterk voor Fener.

Die uitschakeling kost Mourinho nu dus de kop. The Special One, die net was begonnen aan zijn tweede seizoen in Turkije, is per direct ontslagen door de clubleiding van Fenerbahçe. Na vorig seizoen waren er al twijfels over Mourinho, die met een verschil van elf punten op plek twee eindigde achter Galatasaray in de Süper Lig.

Mourinho was in zijn carrière oefenmeester van Benfica, Leiria (Portugal), FC Porto, Chelsea (2x), Internazionale, Real Madrid, Manchester United, Tottenham Hotspur, AS Roma en Fenerbahçe. De Portugees won in totaal dertig prijzen.