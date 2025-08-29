Live voetbal

Feyenoord-beul José Mourinho ontslagen bij Fenerbahçe na mislopen Champions League

Luuk van Grinsven
29 augustus 2025, 10:00

José Mourinho is ontslagen als trainer van Fenerbahçe, zo maakt de Turkse topclub vrijdagochtend bekend. Het mislopen van de competitiefase van de Champions League kost de Portugese trainer de kop. Eerder dit seizoen schakelde Mourinho Feyenoord uit in de voorrondes van het miljardenbal.

In de derde voorronde van de Champions League was Mourinho – opnieuw – een plaag voor Feyenoord. De voormalig trainer van onder meer Chelsea, Manchester United en Real Madrid stuurde de Rotterdammers naar de Europa League en moest zelf aan de bak tegen Benfica. De Portugese grootmacht bleek uiteindelijk over twee duels te sterk voor Fener.

Die uitschakeling kost Mourinho nu dus de kop. The Special One, die net was begonnen aan zijn tweede seizoen in Turkije, is per direct ontslagen door de clubleiding van Fenerbahçe. Na vorig seizoen waren er al twijfels over Mourinho, die met een verschil van elf punten op plek twee eindigde achter Galatasaray in de Süper Lig.

Mourinho was in zijn carrière oefenmeester van Benfica, Leiria (Portugal), FC Porto, Chelsea (2x), Internazionale, Real Madrid, Manchester United, Tottenham Hotspur, AS Roma en Fenerbahçe. De Portugees won in totaal dertig prijzen.

12deman
156 Reacties
61 Dagen lid
213 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kameraden, tja hij mocht als een malle investeren. Speler huren voor 25mln voor één seizoen. Feyenoord over twee wedstrijden verslaan. Zit nu thuis voor de tv CL kijken net als ik.

De kikker
96 Reacties
869 Dagen lid
127 Likes
De kikker
Link gekopieerd!
  • 7
    + 1
avatar

@12deman enige verschil hij zit voor de tv met miljoenen op de bank en jij niet 😂

Quarlon
638 Reacties
1.067 Dagen lid
3.396 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@De kikker schrale troost voor 12e man: jij vast ook niet

12deman
156 Reacties
61 Dagen lid
213 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Jij kan in mijn portemonnee kijken? Met hetzelfde voortschrijdend inzicht ga je inhoudelijk in op de karikatuur Mourino. Geld maakt gelukkig toch? Efin ik denk wel eens aan limieten die de sport weer mooi maken in plaats van lelijk. Stel je voor iedereen hetzelfde budget salaris, dat FC Emmem bij wijze van spreken kampioen kan worden.

Arena
290 Reacties
18 Dagen lid
1.033 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@De kikker: Plus hij zit vast niet naar Feyenoord te kijken hahahahaha!

Lorenzo Chiquita
265 Reacties
489 Dagen lid
3.045 Likes
Lorenzo Chiquita
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik lig er niet echt wakker van, en het verbaasd me ook niet, maar zou die nu niet bij Feyenoord aan de slag kunnen....nu al 30 prijzen gewonnen als trainer....

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
432 Reacties
31 Dagen lid
1.459 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
  • 5
    + 1
avatar

Dit is het verschil in topsportklimaat. Waar Mourinho de laan uit gestuurd wordt, mag van persie ondanks de vernedering gewoon blijven zitten. Presteren is feitelijk dus minder belangrijk bij feijenoord dan bij een ambitieuze club als Fenerbahce.

Vriendje Stokvis
1.203 Reacties
344 Dagen lid
7.942 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Precies. Dat is minder belangrijk voor Feyenoord. Gelukkig is de prestatiedrang in Amsterdam erg hoog. Ik ga er van uit dat ajax veel punten gaat pakken in de cl. Moet ook makkelijk kunnen. Er zit nou niet echt een zware tegenstander bij. Ik zie het positief in.

12deman
156 Reacties
61 Dagen lid
213 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

zero points zero

Arena
290 Reacties
18 Dagen lid
1.033 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

CL misgelopen of niet, Mourinho blijft een grootheid onder de voetbaltrainers en ik had graag gezien dat hij met Fenerbahce door was gegaan.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

