Speelt de nieuwe verdediger van Oranje bij José Mourinho? 'Dat niveau kan hij aan'

Youri Mulder is onder de indruk van en denkt dat de verdediger van Fenerbahçe niet zou misstaan in het Nederlands elftal. Volgens de analist beschikt Oosterwolde over voldoende kwaliteiten om dat niveau mee te draaien. Hij heeft alleen één nadeel.

Tijdens de Champions League-wedstrijd tussen Fenerbahçe en Benfica (0-0), die Mulder samen met presentator Wytse van der Goot analyseert voor Ziggo Sport, wordt Oosterwolde door Van der Goot gelinkt aan een plek in Oranje. “Ja, hij zou gewoon mee kunnen draaien in het Nederlands elftal”, reageert Mulder stellig.

De Twentse analist vervolgt: "Dat niveau kan hij aan, ja. Hij kan natuurlijk ook als linksback spelen. Maar of er plek is, dat is het probleem", weet de analist. Als er een linie is waar bondscoach Ronald Koeman weinig problemen kent, is het wel de laatste linie. Voorin zijn die problemen veel groter. Zo zijn er bij het Nederlands elftal al jaren problemen met de spits en de rechtsbuitenpositie.

Vergeleken met een concurrent als Jorrel Hato acht Mulder Oosterwolde zeker niet minder: “Dat ontloopt elkaar niet veel. Dan kun je net zo goed hem (Oosterwolde) opstellen."

Alleen heeft Hato het voordeel dat hij vijf jaar jonger is. Daarmee lijkt Oosterwolde voorlopig nog even te moeten wachten op zijn kans in Oranje.