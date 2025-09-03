Nederland - Polen op tv: hoe laat en op welke zender wordt de wedstrijd uitgezonden?

Het Nederlands elftal hervat de kwalificatiereeks voor het Wereldkampioenschap van 2026 op donderdag 4 september met een thuisduel met Polen. De wedstrijd in De Kuip wordt live uitgezonden door de NOS, maar hoe laat en op welke zender?

Hoe laat begint Nederland - Polen?

De WK-kwalificatiewedstrijd tussen Nederland en Polen begint donderdag om 20.45 uur. De Italiaan Simone Sozza is door de UEFA aangesteld als scheidsrechter.

Op welke zender wordt Nederland - Polen uitgezonden?

Het duel van Oranje tegen Polen wordt uitgezonden op NPO3. De voorbeschouwing begint om 20.15 uur.

Hoe staan Nederland en Polen ervoor in de poule?

Voor Oranje begon de kwalificatiereeks voor het WK van 2026 in juni van dit jaar. Zowel het uitduel bij Finland (0-2) als de thuiswedstrijd tegen Malta (8-0) leverde een probleemloze zege op voor de ploeg van bondscoach Ronald Koeman. In groep G staat Nederland daardoor nu met zes punten op de tweede plaats achter Finland, dat een punt meer heeft maar al vier wedstrijden gespeeld heeft.

Voor tegenstander Polen begon de kwalificatiereeks al in maart, toen Nederland de kwartfinale van het toernooi om de Nations League tegen Spanje speelde. De Polen waren in eigen huis te sterk voor Litouwen (1-0) en wonnen in juni ook van Malta (2-0). Het uitduel bij Finland ging echter verloren (2-1), waardoor de Polen met zes uit drie op de derde plaats in de poule staat.

© Imago

Welke spelers zijn geselecteerd voor Oranje?

Koeman riep voor de eerste interlandperiode van het seizoen twee debutanten op. Aanvallende middenvelder Sem Steijn (Feyenoord) en doelman Robin Roefs (Sunderland) ontvingen hun eerste oproep voor Oranje. Dit is de volledige selectie:

Nathan Aké (Manchester City), Memphis Depay (Corinthians), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Mark Flekken (Bayer 04 Leverkusen), Cody Gakpo (Liverpool), Ryan Gravenberch (Liverpool), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion), Frenkie de Jong (Barcelona), Justin Kluivert (Bournemouth), Teun Koopmeiners (Juventus), Noa Lang (SSC Napoli), Matthijs de Ligt (Manchester United), Donyell Malen (Aston Villa), Tijjani Reijnders (Manchester City), Robin Roefs (Sunderland), Jerdy Schouten (PSV), Xavi Simons (RB Leipzig), Sem Steijn (Feyenoord), Jurriën Timber (Arsenal), Quinten Timber (Feyenoord), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion), Stefan de Vrij (Inter) en Wout Weghorst (Ajax).

Polen met Lewandowski

Bij de tegenstander is Robert Lewandowski (FC Barcelona) nog steeds de grote blikvanger. De spits is inmiddels 37 en mag zich met 85 doelpunten in 185 interlands topscorer aller tijden van Polen noemen. Andere bekende namen in de Poolse selectie van bondscoach Jan Urban zijn voormalig Feyenoorder Sebastian Szymanski (Fenerbahçe), verdediger Jakub Kiwior (Arsenal) en middenvelder Piotr Zielinski (Internazionale).

© Imago