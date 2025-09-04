Oranje komt niet voorbij Polen en verliest foutloze status in WK-kwalificatie

Het Nederlands elftal heeft in De Kuip geen perfecte score kunnen vasthouden in de WK-kwalificatie. Oranje leidde bij rust tegen Polen verdiend met 1-0 dankzij een treffer van Denzel Dumfries, maar zag de bezoekers in de slotfase langszij komen: 1-1. Zodoende heeft Nederland zeven punten na de eerste drie kwalificatiewedstrijden.

Na een indrukwekkend applaus ter nagedachtenis aan vier overleden oud-internationals begon Nederland geconcentreerd aan de wedstrijd. De ploeg van Ronald Koeman greep direct de controle, al leverde dat in de openingsfase nog geen doelpunten op. De eerste grote kans was voor Tijjani Reijnders, die de bal hard tegen de paal schoot. Even later was het opnieuw dichtbij via Cody Gakpo en een kopbal van Dumfries, die ternauwernood van de lijn werd gehaald.

De druk van Oranje bleef toenemen en halverwege de eerste helft kwam de beloning. Uit een corner bij de tweede paal was het opnieuw Dumfries die opstond: de rechtsback knikte krachtig raak en zette Nederland op een 1-0 voorsprong.

Polen liet zich vlak voor rust nog even zien, met onder meer een kopbal van Sebastian Szymanski. Zijn inzet wist doelman Bart Verbruggen niet te verontrusten. Nederland had het betere van het spel en creëerde de meeste kansen. Met een 1-0 stand gingen beide ploegen de kleedkamer in.

In de tweede helft bleef Oranje het initiatief houden. Dumfries was wederom gevaarlijk met een harde voorzet, waar Memphis net te laat bij was. Even later kreeg Xavi Simons een goede kans, maar hij schoot in het zijnet. Nederland zocht naar de bevrijdende treffer, maar slaagde er niet in het duel te beslissen.

Lang leek het goed af te lopen, zeker toen Lewandowski al vroeg naar de kant werd gehaald. Maar in de tachtigste minuut sloeg Polen alsnog toe. Matty Cash haalde snoeihard uit en joeg de bal in de bovenhoek achter Verbruggen: 1-1. Na een korte VAR-check bleef het doelpunt staan.

Koeman probeerde met wissels – Malen, Weghorst, Timber en Kluivert kwamen in het veld – nog een slotoffensief te forceren, maar het mocht niet baten. Oranje kreeg de bal er niet meer in en moest genoegen nemen met een punt.