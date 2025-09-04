Live voetbal

Oranje komt niet voorbij Polen en verliest foutloze status in WK-kwalificatie

Virgil van Dijk en Robert Lewandowski
Foto: © Imago
8 reacties
Dominic Mostert
4 september 2025, 22:41

Het Nederlands elftal heeft in De Kuip geen perfecte score kunnen vasthouden in de WK-kwalificatie. Oranje leidde bij rust tegen Polen verdiend met 1-0 dankzij een treffer van Denzel Dumfries, maar zag de bezoekers in de slotfase langszij komen: 1-1. Zodoende heeft Nederland zeven punten na de eerste drie kwalificatiewedstrijden.

Na een indrukwekkend applaus ter nagedachtenis aan vier overleden oud-internationals begon Nederland geconcentreerd aan de wedstrijd. De ploeg van Ronald Koeman greep direct de controle, al leverde dat in de openingsfase nog geen doelpunten op. De eerste grote kans was voor Tijjani Reijnders, die de bal hard tegen de paal schoot. Even later was het opnieuw dichtbij via Cody Gakpo en een kopbal van Dumfries, die ternauwernood van de lijn werd gehaald.

Artikel gaat verder onder video

De druk van Oranje bleef toenemen en halverwege de eerste helft kwam de beloning. Uit een corner bij de tweede paal was het opnieuw Dumfries die opstond: de rechtsback knikte krachtig raak en zette Nederland op een 1-0 voorsprong.

Polen liet zich vlak voor rust nog even zien, met onder meer een kopbal van Sebastian Szymanski. Zijn inzet wist doelman Bart Verbruggen niet te verontrusten. Nederland had het betere van het spel en creëerde de meeste kansen. Met een 1-0 stand gingen beide ploegen de kleedkamer in.

In de tweede helft bleef Oranje het initiatief houden. Dumfries was wederom gevaarlijk met een harde voorzet, waar Memphis net te laat bij was. Even later kreeg Xavi Simons een goede kans, maar hij schoot in het zijnet. Nederland zocht naar de bevrijdende treffer, maar slaagde er niet in het duel te beslissen.

Lang leek het goed af te lopen, zeker toen Lewandowski al vroeg naar de kant werd gehaald. Maar in de tachtigste minuut sloeg Polen alsnog toe. Matty Cash haalde snoeihard uit en joeg de bal in de bovenhoek achter Verbruggen: 1-1. Na een korte VAR-check bleef het doelpunt staan.

Koeman probeerde met wissels – Malen, Weghorst, Timber en Kluivert kwamen in het veld – nog een slotoffensief te forceren, maar het mocht niet baten. Oranje kreeg de bal er niet meer in en moest genoegen nemen met een punt.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Xavi Simons

Xavi Simons reageert passief agressief op doodeenvoudige vraag over spel in Oranje

  • Gisteren, 22:31
  • Gisteren, 22:31
Ronald Koeman van Oranje

‘Mijn vrouw heeft vol afschuw naar Ronald Koeman geluisterd’

  • Gisteren, 20:59
  • Gisteren, 20:59
Ronald Koeman van Oranje

Koeman heel duidelijk over reservespeler: ‘Hij kent zijn rol’

  • Gisteren, 14:52
  • Gisteren, 14:52
5 8 reacties
Reageren
8 reacties
FC Onkruid
100 Reacties
106 Dagen lid
204 Likes
FC Onkruid
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Koeman out, die gast is niet meer te handhaven...👋🏻👋🏻. Wat een zaadpot weer, met dat oeverloze gebrei en die raadselachtige wissels.

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
559 Reacties
38 Dagen lid
1.763 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

In een stadion zonder enige sfeer is het lastig om echt te knallen.

FC Onkruid
100 Reacties
106 Dagen lid
204 Likes
FC Onkruid
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Voetbalhoofdstad

🤣😂

vleermuis
520 Reacties
1.074 Dagen lid
1.559 Likes
vleermuis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

dat wij zijn europese top mag dr nou wel af..polen bied een beetje weerstand en oranje kan al niet meer winnen..ik zie koeman zn spel wel terug...veilig rond spelen in korte driehoekjesen steeds loeren op t schot..eventjes werkte t maar daarna niet meer

ERIMIR
3.421 Reacties
424 Dagen lid
37.584 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Oranje stelt weinig voor, geen aanvalskracht, geen spits. Wie speelde goed eigenlijk.

PSV bril!
165 Reacties
217 Dagen lid
549 Likes
PSV bril!
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@ERIMIR vond Gakpo erg goed, en Dumfries ook weer top. Maar ja ik heb natuurlijk een bril op... Vond Xavi trouwens erg slecht. Malen op die plek, veel beter.

ERIMIR
3.421 Reacties
424 Dagen lid
37.584 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

PSV bril!, klopt Dumfries maakte weer de goal, maar viel in de 2e helft sterk terug vond ik. Gakpo is toch een beetje te voorspelbaar geworden voor zijn tegenstander met zijn acties en bij die goal van Polen was die zijn directe tegenstander ook kwijt. Al met al vond ik Oranje qua samenspel heel matig. Weet niet wat ik ervan moet denken. Polen is ook natuurlijk geen topland.

Arena
451 Reacties
24 Dagen lid
1.416 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Misschien komen we nu eens af van dat eeuwige geblaat dat "we" wereldkampioen gaan worden.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

FC Onkruid
100 Reacties
106 Dagen lid
204 Likes
FC Onkruid
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Koeman out, die gast is niet meer te handhaven...👋🏻👋🏻. Wat een zaadpot weer, met dat oeverloze gebrei en die raadselachtige wissels.

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
559 Reacties
38 Dagen lid
1.763 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

In een stadion zonder enige sfeer is het lastig om echt te knallen.

FC Onkruid
100 Reacties
106 Dagen lid
204 Likes
FC Onkruid
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Voetbalhoofdstad

🤣😂

vleermuis
520 Reacties
1.074 Dagen lid
1.559 Likes
vleermuis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

dat wij zijn europese top mag dr nou wel af..polen bied een beetje weerstand en oranje kan al niet meer winnen..ik zie koeman zn spel wel terug...veilig rond spelen in korte driehoekjesen steeds loeren op t schot..eventjes werkte t maar daarna niet meer

ERIMIR
3.421 Reacties
424 Dagen lid
37.584 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Oranje stelt weinig voor, geen aanvalskracht, geen spits. Wie speelde goed eigenlijk.

PSV bril!
165 Reacties
217 Dagen lid
549 Likes
PSV bril!
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@ERIMIR vond Gakpo erg goed, en Dumfries ook weer top. Maar ja ik heb natuurlijk een bril op... Vond Xavi trouwens erg slecht. Malen op die plek, veel beter.

ERIMIR
3.421 Reacties
424 Dagen lid
37.584 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

PSV bril!, klopt Dumfries maakte weer de goal, maar viel in de 2e helft sterk terug vond ik. Gakpo is toch een beetje te voorspelbaar geworden voor zijn tegenstander met zijn acties en bij die goal van Polen was die zijn directe tegenstander ook kwijt. Al met al vond ik Oranje qua samenspel heel matig. Weet niet wat ik ervan moet denken. Polen is ook natuurlijk geen topland.

Arena
451 Reacties
24 Dagen lid
1.416 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Misschien komen we nu eens af van dat eeuwige geblaat dat "we" wereldkampioen gaan worden.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Nederland - Polen

1 - 1
Vandaag gespeeld om 20:45
Competitie: WK Kwalificatie Europa
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/United States

Meer info

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel