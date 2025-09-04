Poolse fans hebben advies aan Nederland na dood van Lisa (17)

Fans van Polen betuigen donderdagavond hun medeleven aan de de naasten van Lisa (17), die onlangs in Amsterdam om het leven kwam. Met een groot spandoek wordt er door de uitfans stilgestaan bij de trieste gebeurtenis.

Lisa fietste enkele weken geleden 's nachts alleen naar huis en werd plots achtervolgd. Ze belde de politie, maar die kwam te laat. Toen de agenten arriveerden, was Lisa namelijk al om het leven gebracht. Deze moord was én is groot nieuws in Nederland. Het onderzoek naar de misdaad loopt nog; velen hopen dat de dader snel en flink bestraft wordt.

Al in vele Nederlandse voetbalstadia is er stilgestaan bij het overlijden van Lisa, net zoals donderdagavond in De Kuip. Niet alleen de Nederlandse fans, maar ook de Polen betuigen hun steun.

Zo is er een groot spandoek te zien waar 'Recht op de nacht' op staat, een spreuk die, net als 'Wij eisen de nacht op' momenteel vaak gebruikt wordt. Tijdens de ontmoeting met Polen werd er in de 17e minuut, een referentie naar de nog jonge leeftijd die Lisa had, ook weer flink geklapt door heel het stadion. Opvallend genoeg komen de Poolse fans ook met een advies richting Nederland: naast 'Recht op de nacht', staat 'Be like Poland' (Wees als Polen).