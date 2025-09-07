Beschamend optreden tegen Litouwen gevangen in twee pijnlijke momenten

Nederland heeft zondag met de hakken over de sloot gewonnen in en tegen Litouwen. Oranje begon sterk, maar viel daarna qua niveau heel ver terug. Twee pijnlijke momenten in de laatste minuten geven dat goed weer.

Oranje stond na een dik halfuur met 0-2 voor door doelpunten van Memphis Depay en Quinten Timber. Eerstgenoemde had ook de topscorerstitel van het Nederlands elftal alleen op zijn naam gekregen, waardoor er een soort feeststemming boven het team hing. Vrolijkheid veranderde echter snel in irritatie, toen Litouwen de wedstrijd voor rust bijna volledig kantelde. Doelpunten van Gvidas Gineitis en Edvinas Girdvainas zorgden ervoor dat Ronald Koeman en Oranje met een rotgevoel de kleedkamer ingingen.

Het Nederlands elftal kwam ook niet veel beter uit de kleedkamer. Litouwen kon amper kansen creëren, maar dat gold ook voor het team van Koeman. Oranje had goede momenten van Denzel Dumfries en Memphis nodig om het verschil te maken. De aanvaller kopte een voorzet van de Inter-speler fraai binnen.

Dat een overwinning op Litouwen zoveel moeite kost, is beschamend te noemen. Het land staat op de 143 plek op de FIFA-wereldranglijst; slechts zes Europese teams staan onder hen. Het gênante optreden van Oranje werd benadrukt door twee momenten in de slotfase van het duel. Zo werd rechtsbuiten Donyell Malen in de 88e minuut gewissel voor Matthijs de Ligt: Koeman wilde de overwinning bij Litouwen met vijf verdedigers over de streep trekken. "Het is toch eigenlijk ongelooflijk. Een rechtsbuiten moet naar de kant, zodat een extra verdediger de defensie kan ondersteunen tegen Litouwen", zei NOS-commentator Arman Avsaroglu daarover. Ook Maarten Wijffels van het Algemeen Dagblad vindt dit ongelooflijk. "Alsof het Argentinië op het WK is. Progressie is uitgebleven deze interlandperiode. Coach en spelers samen door de ondergrens."

Litouwen drong in die slotfase flink aan en hoopte voor een stunt te zorgen, door een late gelijkmaker te maken. In de 93e minuut gaat Justas Lastickas (linksmidden van HNK Rijeca in Kroatië) op avontuur. Hij passeert Dumfries en Jerdy Schouten vrij eenvoudig, waarna hij besluit een no-look pass te geven op Paulius Golubickas. Uiteindelijk leverde de aanval een corner op.