Live voetbal 5

Ronald Koeman ziet één lichtpuntje, maar is boos: 'Dit mag nooit gebeuren'

Ronald Koeman ziet één lichtpuntje, maar is boos: 'Dit mag nooit gebeuren'
Foto: © Imago
0 reacties
Tijmen Gerritsen
7 september 2025, 20:43

Ronald Koeman is geschrokken van het optreden van het Nederlands elftal in Litouwen (2-3 winst). De bondscoach is blij dat hij Memphis Depay in zijn selectie had voor het duel in Litouwen, want afwezigheid van hem had volgens de bondscoach desastreuze gevolgen kunnen hebben

"We hebben met vuur gespeeld. Ik was dan ook een beetje boos", geeft Koeman na afloop van de wedstrijd toe bij de NOS: "Gelukkig kost het geen punten, dan was het misschien wel desastreus geweest. En gelukkig was Memphis er en maakte hij twee goede goals. Hij heeft laten zien dat hij onze beste spits is", is de bondscoach complimenteus over de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal.

Artikel gaat verder onder video

De bondscoach begrijpt er niets van dat zijn elftal zo goed begon in Litouwen, maar vervolgens gigantisch instortte: "Je ziet dingen gebeuren van hoe kan dat? Ik wil deze twee spelers niet de schuld geven, maar bij de laatste voorzet van Litouwen lopen Cody Gakpo en Mickey van de Ven naar een man toe. Een andere tegenstander komt vrij. Dat mag echt nóóit gebeuren. Dat is scherpte en communicatie.

Koeman vervolgt: "We starten nog goed. We maken twee goals en er is niets aan de hand. Dan gaan we dingen minder doen en komen zij wat beter in de wedstrijd. Het mag niet zo zijn dat we dusdanig in de problemen komen."

➡️ Meer Nederlands elftal nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Scheidsrechter Jakob Kehlet bij Oostenrijk - Cyprus

WK-kwalificatieduel Oostenrijk - Cyprus ligt om bizarre reden minutenlang stil

  • Gisteren, 22:53
  • Gisteren, 22:53
Oranje-bondscoach Ronald Koeman en Sparta-trainer Maurice Steijn

Koeman heeft duidelijke boodschap voor Maurice Steijn: ‘Hij moet morgen…’

  • Gisteren, 20:24
  • Gisteren, 20:24
Oranje-bondscoach Ronald Koeman

Koeman gaat door het stof en botst dan met Valentijn Driessen op persconferentie

  • Gisteren, 19:49
  • Gisteren, 19:49
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Litouwen - Nederland

2 - 3
Vandaag gespeeld om 18:00
Competitie: WK Kwalificatie Europa
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/United States

Meer info

Ronald Koeman

Ronald Koeman
Functie: Coach
Leeftijd: 62 jaar (21 mrt. 1963)

Meer info

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel