Valentijn Driessen wil dat KNVB spoedig met Ronald Koeman spreekt

Valentijn Driessen is van mening dat Nigel de Jong in gesprek moet gaan met bondscoach Ronald Koeman. De journalist van De Telegraaf zag zondagavond een slecht Nederlands elftal tegen Litouwen en vindt dat het functioneren van de bondscoach serieus besproken moet worden.

Het Nederlands elftal kwam zondagavond dramatisch voor de dag tegen Litouwen en dat heeft ervoor gezorgd dat de interlandperiode met een vreemd gevoel wordt afgesloten. Nederland verloor punten tegen Polen (1-1) en had ook zomaar in Litouwen op gênante wijze punten kunnen verspelen (2-3 winst).

"De huidige wisselvalligheid van het Nederlands elftal blijkt in de tweede periode onder Koeman structureel van aard", schrijft Driessen in zijn analyse voor De Telegraaf. Hij verwacht dan ook actie van de KNVB: "Het zou niet gek zijn als KNVB-directeur Nigel de Jong samen met Koeman het functioneren van de bondscoach tegen het licht houdt. Zelf vindt Koeman dat hij en zijn selectiespelers een hechte eenheid vormen en een goede relatie met elkaar hebben."

Driessen vraagt zich af hoe het mogelijk is dat alle spelers van het Nederlands elftal de bondscoach dan zo te kakken zetten tegen de nummer 143 van de wereld: "Kan Koeman zijn internationals niet meer bereiken? Horen de internationals Koeman wel, maar verstaan ze hem niet? Zijn ze horende doof? Op die vragen zullen De Jong en Koeman snel een antwoord moeten vinden. Het opschudden van de selectie kan sowieso geen kwaad."