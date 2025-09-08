'Koeman is klaar na het WK, mogelijke opvolger heeft clausule'

Ronald Koeman vertrekt na het WK als bondscoach van het Nederlands elftal, verwacht Valentijn Driessen. Dan loopt het contract van Koeman bij de KNVB af. Zijn vermoedelijke vertrek plaatst directeur topvoetbal Nigel de Jong wel in een lastig parket, merkt de journalist.

Na het gelijkspel tegen Polen (1-1) en de moeizame zege op Litouwen (2-3) worden er steeds meer vraagtekens gezet bij het functioneren van Koeman. Driessen verwacht dat hij gewoon door mag tot het WK, ervan uitgaande dat Oranje zich daarvoor kwalificeert. “Daarna is het over, dan kan je niet doorgaan. Dan moet je gewoon een andere weg in slaan. Dat is ook heel natuurlijk”, zegt hij in de podcast Kick-Off.

De vraag is hoe het vertrek van Koeman gecommuniceerd gaat worden. Driessen hoopt dat De Jong heeft geleerd van het vertrek van Andries Jonker bij de Oranje Vrouwen. Al in januari van dit jaar werd aangekondigd dat het contract van Jonker niet verlengd zou worden. Op dat moment moest het EK nog plaatsvinden. Dat toernooi werd voor Oranje een grote teleurstelling. De aankondiging van zijn vertrek leidde tot een ‘enorme puinhoop’, zegt Driessen. De Jong trok daar al het boetekleed voor aan.

“Ze zullen Koeman niet van tevoren laten vallen. Al vraag ik me wel af: heeft Nigel de Jong de autoriteit om Ronald Koeman iets te vertellen?”, vraagt Driessen zich af. “Hij heeft zelf de ene na de andere beginnersfout gemaakt. Dat van Andries Jonker, maar ook toen hij het woord overnam van Michael Reiziger om een speech te geven aan de spelers van Jong Oranje. Als Koeman dat toestaat, moet hij meteen opstappen. De Jong heeft niet de autoriteit, maar staat hiërarchisch wel boven Koeman en zal over hem moeten oordelen.”

Volgens Mike Verweij zit de De Jong wel in een lastig parket. Hij ziet het niet gebeuren dat het contract van Koeman voor het hoofdtoernooi wordt verlengd, zoals gebeurde bij Michael Reiziger voor het jeugd-EK. Ook kan niet voor het toernooi worden bekendgemaakt dat Koeman weggaat: dat viel verkeerd in het geval van Jonker. Maar als achter de schermen al is besloten dat Koeman na het WK weggaat, zullen er wel kandidaten benaderd moeten worden om hem op te volgen. “Als dat uitlekt, zonder dat Koeman het weet, zou dat heel schlemielig zijn. Dat zou dan de derde fout zijn van De Jong.”

Driessen ziet dat niet gebeuren. “Dat zou wel heel dom zijn. Er zijn natuurlijk ook trainers met een clausule dat ze beschikbaar zijn als het Nederlands elftal vrijkomt. Dan moet je denken aan Peter Bosz van PSV. Die heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij nog eens bondscoach wil worden.”