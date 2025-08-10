Nigel de Jong zelfkritisch: 'Dit neem ik mezelf kwalijk'

Nigel de Jong erkent dat de communicatie rond het vertrek van Andries Jonker als bondscoach van de vrouwenploeg van Nederland beter had gekund. De KNVB maakte reeds in januari bekend dat het dienstverband van Jonker na het Europees Kampioenschap van deze zomer ten einde zou komen.

De 62-jarige Jonker begon in 2022 aan zijn tweede periode als bondscoach van de Oranje Leeuwinnen. De oud-trainer van onder meer Willem II en Telstar en voormalig assistent van Louis van Gaal bij FC Barcelona een Bayern München volgde de ontslagen Mark Parsons op en leidde het elftal op het WK van 2023 naar de kwartfinale. In januari van dit jaar maakte de KNVB bekend dat Jonker deze zomer na het EK in Zwitserland zou gaan vertrekken. Op het eindtoernooi strandde Oranje vervolgens al in de poulefase. Na een 3-0 zege op Finland werd met grote cijfers verloren van Engeland (4-0) en Frankrijk (5-2), waardoor Nederland als nummer drie van de groep werd uitgeschakeld.

Artikel gaat verder onder video

De Jong is als directeur topvoetbal van de KNVB eindverantwoordelijk voor het aanstellen van de bondscoaches van alle vertegenwoordigende elftallen. De oud-middenvelder schuift zondag aan bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN en zegt nog steeds achter zijn beslissing te staan om afscheid te nemen van Jonker, al heeft die als bondscoach ook zeker zijn waarde gehad: "Ik denk dat hij heel belangrijk is geweest met de structuur die hij heeft neergezet. Met zijn directheid, de coach die hij is en de ervaring die hij heeft gebracht. Ik denk dat de groep dat ook nodig heeft gehad. Maar als je kijkt naar het afgelopen jaar, zie je dat de energie langzaam uit het elftal slipt. En dat je een keuze moet maken om een volgende stap te maken in het proces." Direct stoppen met Jonker, die wordt opgevolgd door Arjan Veurink, was echter geen optie, zegt De Jong verderop in het gesprek.

Jonker vertelde vlak voor de start van het EK in een podcast van de NOS dat hij lange tijd heeft overwogen zélf op te stappen en het EK niet meer mee te maken. Presentator Fresia Cousiño Arias vraagt De Jong of de bondscoach door de aankondiging van zijn vertrek niet tot 'een soort dead man walking' verwerd. "We hebben natuurlijk aan de voorkant scenario's uitgestippeld. Zo'n beslissing blijft moeilijk, wanneer je hem ook brengt, in januari of pas na het EK", reageert de directeur topvoetbal. De Jong vertelt vervolgens dat de KNVB na een evaluatie heeft geconcludeerd dat de timing en de communicatie rond het vertrek van Jonker beter had gekund. "Dat neem ik mezelf kwalijk. Maar dat zit niet zozeer in de beslissing, daar sta ik nog steeds achter."