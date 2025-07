KNVB komt in statement met ander geluid over Jonker

De KNVB heeft ‘geen aanleiding’ gezien om het contract van Andries Jonker als bondscoach van de Oranje Vrouwen voor het Europees kampioenschap al te beëindigen, zo maakt de bond bekend in een statement. Uit meerdere hoeken klonk dat de selectie volledig klaar was met de keuzeheer, maar daar gaat de KNVB dus niet in mee.

De KNVB maakte in januari bekend dat Jonker na het EK van deze zomer zou vertrekken als bondscoach van de Oranje Leeuwinnen. Daar heeft de bond de afgelopen tijd de nodige kritiek op gehad. Zo zou de bond de bondscoach hebben ‘ondermijnd’, ‘in de steek gelaten’ en zelfs gesaboteerd. Het EK werd dan ook geen succes. Na een zege op Wales (3-0) volgden zeer pijnlijke nederlagen tegen Engeland (4-0) en Frankrijk (2-5), waarmee uitschakeling een feit was.

Valentijn Driessen stelde daags na de uitschakeling dat de KNVB Jonker niet had moeten laten zitten, maar eerder afscheid had moeten nemen. De journalist weet namelijk dat de selectie helemaal klaar was met de keuzeheer. Ook Johan Derksen weet dat de dames ‘helemaal uitgekeken' waren op Jonker en stelde dat hij door zijn naderende vertrek niet serieus werd genomen.

Dinsdagochtend brengt de KNVB een statement naar buiten, waarin de bond reageert op de keuze Jonker aan te laten blijven voor het toernooi. “Voorafgaand aan het EK is besloten om na het toernooi een nieuwe koers te varen met een andere bondscoach”, klinkt het op de website van de bond. “Gezien het aflopende contract met Andries Jonker was er geen aanleiding tot eerdere beëindiging; er was vertrouwen om dit EK-traject gezamenlijk af te ronden”, spreekt de KNVB de geruchten tegen. “Het gehele proces wordt vanzelfsprekend zorgvuldig geëvalueerd.”

