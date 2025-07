Derksen na afgang Oranje Vrouwen: 'Uit betrouwbare bron weet ik...'

Johan Derksen is niet verrast door de vroege aftocht van het Nederlands vrouwenelftal op het EK. Zondag betekende een 2-5 nederlaag tegen Frankrijk de uitschakeling voor Andries Jonker en zijn team. Derksen is niet onder de indruk van Jonker en snapt weinig van zijn besluit om te passeren tegen Frankrijk.

In de podcast Groeten uit Grolloo zegt Derksen dat Jonker zich ‘heeft geprofileerd als een praatjesmaker waar alleen prietpraat uit kwam’. “En hij acteert een topcoach”, zegt Derksen geërgerd. “Hij heeft met Van Gaal gewerkt als assistent en hij gedraagt zich nu als Louis van Gaal Light.”

Het was voor het toernooi al duidelijk dat Jonker na het EK afscheid zou nemen als bondscoach. Hij wordt opgevolgd door Arjan Veurink. “Er is veel kritiek op de KNVB omdat ze hem voortijdig al hebben laten weten dat hij niet doorgaat, maar ik weet uit betrouwbare bron dat die meiden helemaal uitgekeken waren op hem. Want ze werden helemaal suf geluld door hem. Dus de KNVB kon niks anders doen."

'Beslissing KNVB niet handig'

“Het is niet handig, maar het is wel eerlijk. Want het geeft Jonker de gelegenheid om uit te kijken naar een nieuwe baan”, weet het vaste Vandaag Inside-gezicht. “En als hij nu zou horen dat het niet verlengd wordt, dan zijn de nieuwe banen allemaal weer bezet. Je doet het dus als KNVB nooit goed. Natuurlijk is het niet handig, want je weet hoe voetballers zijn. ‘Die coach gaat toch weg, die nemen we niet meer serieus.’”

“Jonker heeft in zijn hele carrière heel veel gepraat en heel weinig gepresteerd”, vat Derksen samen. Toch denkt hij dat de trainer wel weer aan de bak komt. “Dirk Kuyt heeft alleen maar ellende veroorzaakt waar hij trainer was en hij heeft ook weer een nieuwe club. Dus tegenwoordig kun je zo na een paar verschrikkelijk slechte resultaten weer een nieuwe werkgever hebben. En ik gun die jongen ook wel een nieuwe werkgever. Daar gaat het niet om. Hij heeft me nooit wat misdaan. Maar ik kan hem als coach niet serieus nemen.”

Oranje moest zondag met minstens drie goals verschil winnen van Frankrijk, maar slikte in plaats daarvan een forse nederlaag. Oranje trad aan met vier wijzigingen in de basiself; onder meer Miedema moest plaatsmaken. “Miedema is de topscorer. Wat je ook over haar denkt, ze scoort altijd. En dan moet je tegen Frankrijk. De beslissende wedstrijd. Miedema zal in zijn ogen slecht gepresteerd hebben, maar je moet haar beoordelen op doelpunten. En zij is een garantie voor doelpunten. In de allesbeslissende wedstrijd passeer je Miedema. Dan denk ik: leg dat nou maar eens uit. Want dan begrijpt niemand iets van.”

