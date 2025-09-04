Van der Gijp onthult: Genee doet uitgave van 136.000 euro

Wilfred Genee heeft zichzelf een peperdure auto cadeau gedaan. De presentator van Vandaag Inside heeft een BMW-XM gekocht, werd dinsdagavond duidelijk in het programma. Die begint qua prijs bij zo’n 136.000 euro en kan met de nodige extra opties, en in een krachtigere uitvoering, oplopen tot ruim 188.000 euro.

René van der Gijp bracht de nieuwe auto van Van der Gijp ter sprake. “Jij rijdt mij voorbij op de rijksweg, hè? Mooie auto man. Echt een mooie auto”, zei hij. Daarna grapte hij over het formaat van de auto. “Hoeveel lopen er binnen? Stewardessen? Twee stewardessen? Doe je ook nog taxfree? Komt er een met zo’n karretje voorbij, met zonnebrillen?”

Artikel gaat verder onder video

Genee moest lachend toegeven dat de grootte van de auto misschien overdreven is. “Hij is op proef. Hij is veel te groot. Dat geef ik eerlijk toe.” Nadat Merel Ek vroeg welk model het precies is, moest Genee het antwoord schuldig blijven. Van der Gijp wist het wel. “BMW-XM. Mooie auto.” Johan Derksen lachte: “Net zo een als ik heb?” Van der Gijp antwoordde: “Nee, veel groter. Twee keer zo groot.”

Genee kocht vorig jaar ook al een nieuwe auto: een Audi Q8 55 TFSI e Pro Line S, ter waarde van 103.000 euro. De presentator had daarvoor anderhalf jaar lang een andere Audi Q8.

VIDEO - Wilfred Genee in de Wandelgangen met Merel Ek: ‘Sjongejongejonge, wat een kinderachtige bedoening allemaal!’