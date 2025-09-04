Live voetbal

Van der Gijp onthult: Genee doet uitgave van 136.000 euro

Wilfred Genee
Foto: © Vandaag Inside
2 reacties
Dominic Mostert
4 september 2025, 07:25   Bijgewerkt: 3 september 2025, 15:57

Wilfred Genee heeft zichzelf een peperdure auto cadeau gedaan. De presentator van Vandaag Inside heeft een BMW-XM gekocht, werd dinsdagavond duidelijk in het programma. Die begint qua prijs bij zo’n 136.000 euro en kan met de nodige extra opties, en in een krachtigere uitvoering, oplopen tot ruim 188.000 euro.

René van der Gijp bracht de nieuwe auto van Van der Gijp ter sprake. “Jij rijdt mij voorbij op de rijksweg, hè? Mooie auto man. Echt een mooie auto”, zei hij. Daarna grapte hij over het formaat van de auto. “Hoeveel lopen er binnen? Stewardessen? Twee stewardessen? Doe je ook nog taxfree? Komt er een met zo’n karretje voorbij, met zonnebrillen?”

Artikel gaat verder onder video

Genee moest lachend toegeven dat de grootte van de auto misschien overdreven is. “Hij is op proef. Hij is veel te groot. Dat geef ik eerlijk toe.” Nadat Merel Ek vroeg welk model het precies is, moest Genee het antwoord schuldig blijven. Van der Gijp wist het wel. “BMW-XM. Mooie auto.” Johan Derksen lachte: “Net zo een als ik heb?” Van der Gijp antwoordde: “Nee, veel groter. Twee keer zo groot.”

Genee kocht vorig jaar ook al een nieuwe auto: een Audi Q8 55 TFSI e Pro Line S, ter waarde van 103.000 euro. De presentator had daarvoor anderhalf jaar lang een andere Audi Q8.

VIDEO - Wilfred Genee in de Wandelgangen met Merel Ek: ‘Sjongejongejonge, wat een kinderachtige bedoening allemaal!’

➡️ Meer over Vandaag Inside

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Xavi Simons

Xavi Simons reageert passief agressief op doodeenvoudige vraag over spel in Oranje

  • Gisteren, 22:31
  • Gisteren, 22:31
Pijnlijk: Liverpool-aankoop lijkt vertrouwen in Arne Slot compleet te verliezen

Pijnlijk: Liverpool-aankoop lijkt vertrouwen in Arne Slot compleet te verliezen

  • Gisteren, 22:28
  • Gisteren, 22:28
Dennis te Kloese Ronald Koeman Feyenoord

Dennis te Kloese kijkt met verbazing naar Ronald Koeman: 'Dit is bijzonder'

  • Gisteren, 22:10
  • Gisteren, 22:10
0 2 reacties
Reageren
2 reacties
Arena
427 Reacties
24 Dagen lid
1.366 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Sja, als je geld zat hebt, waarom niet? Wel een beetje onnozel dat er een bericht van wordt gemaakt, maar verder...iedereen mag lekker zelf weten wat ie met z'n geld doet.

RobindaRobot
61 Reacties
716 Dagen lid
648 Likes
RobindaRobot
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

En dan vragen ze mij om voor FCUPDATE.NL op website van het jaar te stemmen met dit soort nieuws..😆

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Arena
427 Reacties
24 Dagen lid
1.366 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Sja, als je geld zat hebt, waarom niet? Wel een beetje onnozel dat er een bericht van wordt gemaakt, maar verder...iedereen mag lekker zelf weten wat ie met z'n geld doet.

RobindaRobot
61 Reacties
716 Dagen lid
648 Likes
RobindaRobot
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

En dan vragen ze mij om voor FCUPDATE.NL op website van het jaar te stemmen met dit soort nieuws..😆

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel