Hélène Hendriks dreigt weg te lopen na vraag van Wilfred Genee: 'Dit is zo gênant!'

Hélène Hendriks dreigt weg te lopen uit de rubriek In de Wandelgangen van Vandaag Inside naar aanleiding van een opmerking van Wilfred Genee. "Dit is zo gênant! Ik ga", lacht de presentatrice van Ziggo Sport en de SBS-talkshows De Oranjezomer en De Oranjezondag.

Genee gaat in de online rubriek in gesprek met Hendriks en Tina Nijkamp, die beiden te gast waren in de Vandaag Inside-uitzending van vrijdag. "Ontzettend bedankt nogmaals, dat je nog even hielp bij die Televizier-Ring", zegt Genee tegen Nijkamp. "Ik zat me al af te vragen: 'Wat moeten we daarmee beginnen?', maar is het niet zo dat mensen al denken: 'Ach, VI gaat het wel halen, we hoeven ons daar toch niet meer druk om te maken'?" Hendriks denkt er het hare van en zegt richting de camera: "Dit is zó gênant! Ik ga", en loopt vervolgens daadwerkelijk even het beeld uit, om direct weer terug te keren. Nijkamp adviseert Genee vervolgens om wel wat 'reclame' te maken, maar Hendriks vindt dat uit den boze. "Dat moet je dus echt nooit doen. Reclame maken voor jezelf, dat moet je niet willen", aldus de presentatrice.

Tegen het einde van het gesprek, als het drietal zich vanuit de studio richting de coulissen begeeft, brengt Genee het gesprek op de gezondheidssituatie van Hendriks, die afgelopen zomer lange tijd ontbrak in haar programma De Oranjezomer vanwege een operatie die zij moest ondergaan. "Je wil er niet teveel over kwijt, maar wanneer denk je dat je weer helemaal topfit bent, Hélène?", vraagt de presentator. "Over een maandje of drie, denk ik", luidt het antwoord van Hendriks. "Ik klaag niet hoor, maar ik ben er eerlijk gezegd wel klaar mee om erover te praten. Ja, het is heel erg lief dat het de mensen bezig houdt, maar het gaat er meer om dat ik me er ongemakkelijk bij voel. Ik denk dan: 'Er zijn andere belangrijke dingen, heb het daar maar even over'", aldus Hendriks.

Vervolgens begint Genee over de televisieavond van aankomende zondag, als Hendriks met De Oranjezondag geprogrammeerd staat tegenover RTL Tonight, de talkshow die de afgelopen tijd een aantal bekende VI-gezichten exclusief vastlegde. "Wat moet Hélène doen om zondag RTL Tonight te verslaan?", vraagt Genee aan Nijkamp. "Ik denk dat het zondag misschien moeilijk wordt omdat het zo gehyped is, maar ik voorspel: vanaf de week daarop ga jij sowieso weer winnen", zegt de voormalig programmadirecteur van SBS. "Waar ik dat op baseer? Historie", aldus Nijkamp. "Ik hoop het", reageert Hendriks. "De komst van Astrid Holleeder is nu even publicitair een grote stunt, maar jij denkt dat dat ook snel wegebt, zoiets?", vraagt Genee door aan Nijkamp. De zus van topcrimineel Willem Holleeder, die getuigde in het proces tegen haar broer, stapte eerder deze week uit de anonimiteit om zich aan het RTL-programma te verbinden. "Nou, dat is even een stuntje, maar als programma heb je daar natuurlijk in the long run niet zoveel aan, een stunt", luidt het antwoord. "Dan hoop ik gewoon dat hij heel scherp is, dit weekend, Jackie", verwijst Genee vervolgens naar Hendriks' vaste tafelgast Jack van Gelder. "Ik denk het wel, Jack is altijd on fire", aldus Hendriks.

