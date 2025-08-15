Jack van Gelder wil vlak voor einde van De Oranjezomer nog iets kwijt over Hélène Hendriks

Hélène Hendriks heeft vrijdagavond de laatste uitzending van De Oranjezomer in goede banen geleid. De presentatrice kon vanwege de naweeën van haar operatie alleen de laatste twee weken presenteren en kreeg daar grote voor van tafelgast Jack van Gelder.

Hendriks presenteerde het programma staand, omdat het te pijnlijk was om boor langere duur op een stoel te zitten. Over haar fysieke ongemakken werd niet veel gesproken aan tafel, maar in de laatste minuut van de uitzending wilde Van Gelder er toch even bij stilstaan. “Hélène, jij bent een heldin. Je hebt je tien dagen lang zó krachtig getoond. Je hebt afgezien, maar dat heeft niemand aan je kunnen zien”, zei hij.

Hendriks reageerde nuchter. “Da’s lief. Oh god. Jongens, doei!” Later op de avond wordt ze er door Shownieuws naar gevraagd. “Het is heel lief hoor, dat hij dat zegt. Maar ik denk dan wel: oeh, laat mij maar even onder de tafel kruipen. Want dat is echt niet nodig. Ik heb gewoon de uitzending gedaan, klaar. We sluiten af. Wat hij ermee bedoelt: ik ben er nog niet helemaal, ik doe gewoon m’n best. Meer kan ik niet doen.”

De presentatrice kijkt terug op een mooie periode. “Volgens mij ging het goed. Het liep soepel, we hebben alles wel kunnen behandelen. Het was gewoon gezellig en dat is ook belangrijk. Het hoogtepunt vond ik wel de uitzending met Henri Bontenbal. Dat was een heftige uitzending, daar kan je van alles van vinden, maar het bracht wel iets los.” Een ander opmerkelijk moment was Hugo Borst die plots zijn shirt omhoogtrok. “Ja, die gaat nog heel vaak terugkomen. Ik vond het zo leuk dat hij dat deed. Hij deed dat ineens. En ik denk: gaat hij iets serieus doen? Dat was ook wel mooi, ja.”