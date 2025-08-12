Kraay en Hendriks beginnen tijdens discussie ineens met elkaar te fluisteren

Hans Kraay junior en Hélène Hendriks hebben tijdens De Oranjezomer voor een zeer opmerkelijk moment gezorgd. Tijdens een flinke discussie over de Nederlandse politiek, is ineens te horen hoe de oud-voetballer fluisterend aan Hendriks vraagt of ze het al over voetbal kunnen hebben.

In de eerste uitzending van De Oranjezomer van deze week is Kraay aangeschoven als tafelgast. Na een discussie van ruim tien minuten over de Nederlandse politiek en de laatste peilingen, heeft de voormalig verdediger hier wel genoeg van. Het vaste gezicht van ESPN wil het namelijk graag over voetbal hebben.

Terwijl Victor Vlam en Jack van Gelder fel met elkaar in gesprek zijn over politiek, is ineens de fluisterende stem van Kraay te horen. “Gaan we het zo over voetbal hebben?”, fluistert hij tegen Hendriks. De presentatrice verstaat hem niet helemaal en legt haar oor bij zijn gezicht, zodat hij zich kan herhalen. Precies op dat moment verschijnen Kraay en Hendriks in beeld, waardoor te zien is hoe ze onderaan het beeld met elkaar aan het fluisteren zijn.

Als Hendriks vervolgens bevestigt dat voetbal inderdaad het volgende onderwerp is, begint Kraay te knikken en te grijnzen. Nadat de discussie over politiek nog ruim een minuut doorgaat, besluit de presentatrice het gesprek op vakkundige wijze te verleggen naar Ajax - Telstar.