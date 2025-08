Jack van Gelder moet zich verantwoorden tegenover Hélène Hendriks: 'Tot wanneer blijft die bardame?'

Hélène Hendriks is terug bij De Oranjezomer en gaat meteen de discussie aan met Jack van Gelder. Laatstgenoemde dolt dan wat over haar aanwezigheid.

Na een problematische operatie aan haar rug is Hendriks terug bij De Oranjezomer. Ze presenteert door de complicaties tijdelijk staand, en wil meteen bij het begin van de uitzending iets aankaarten bij Van Gelder. "Je hebt vandaag in De Telegraaf laten merken dat je alles zegt", stelt Hendriks tegen de voormalige sportcommentator. "Wat dacht je: ik kom meteen even met de zaag binnen." De presentatrice doelt op het artikel dat maandag naar buiten kwam in De Telegraaf, waarin Van Gelder sneren uitdeelde naar onder andere Johnny de Mol.

De analist komt dan met uitleg. "Ik werd gebeld door Jordi (Versteegden, red.). Dat vind ik een buitengewoon prettige journalist, die verwoordt wat je zegt. Wat ik heb gezegd, daar sta ik honderd procent achter. Het belangrijkste wat ik zei was dat ik Johnny geen goede talkshow-host vind. Prima vent, hele leuke gozer. Andere programma's doet hij heel goed. Het presenteren van een talkshow vergt andere capaciteiten."

Artikel gaat verder onder video

Hendriks is echter niet blij met die recensie van Van Gelder. "Ik ga het voor hem opnemen. Ten eerste omdat hij het heeft overgenomen, net als Thomas (van Groningen, red.), daar ben ik zeer dankbaar voor. Er stond ook best wel veel druk op. Uiteindelijk is het toch goed gegaan?"

Daar sluit Van Gelder zich niet bij aan. "Een talkshow-host die bijna alles van papier opleest, dat vind ik niet goed. Je moet over allerlei onderwerpen kunnen praten of de juiste vragen te stellen." Job Knoester valt Hendriks vervolgens bij. "De eerste week was moeilijk, maar daarna zette hij een goede sfeer neer." Als Van Gelder Knoester daarin gelijk geeft, somt hij ook nog alles op waar hij nog meer in de column over heeft gepraat, zoals Özcan Akyol en Jan Slagter.

Dan pakt Hendriks de leiding en kapt ze Van Gelder af. "Daar gaan we het straks wel over hebben." Van Gelder zet een beteuterde blik op. "Beginnen we alweer zo?" De presentatrice legt geïrriteerd uit: "Jij hebt altijd de neiging om het draaiboek meteen in vijf minuten door te nemen." Van Gelder is nu al niet meer blij met de aanwezigheid van Hendriks. "Tot wanneer blijft deze bardame?", vraagt hij lachend.