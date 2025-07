Hélène Hendriks deelt ferme waarschuwing uit aan vaste gast Oranjezomer

Hélène Hendriks heeft een waarschuwing uitgedeeld aan Victor Vlam, die met regelmaat aanschuift in De Oranjezomer. In gesprek met de Nieuwe Revu roept ze hem op onafhankelijk te blijven en voldoende afstand te houden van bekende Nederlanders.

Vlam verschijnt de afgelopen tijd steeds vaker in verschillende talkshows, waaronder De Oranjezomer. Als het aan de mediakenner ligt, zal dat binnenkort nog meer worden. Vlam deed namelijk een open sollicitatie naar het vrijgekomen stoeltje op de woensdagavond bij Vandaag Inside na het vertrek van Albert Verlinde. Volgens Hendriks moet Vlam er wel mee oppassen dat hij steeds vaker in talkshows verschijnt, waar ook BN’ers zitten.

“Hij moet er nu om denken dat hij voldoende afstand van de bekende Nederlanders houdt, zodat hij zijn onafhankelijkheid kan behouden en in vrijheid kan blijven praten”, begint de presentatrice van De Oranjezomer in gesprek met de Nieuwe Revu. “Hij moet geen allemansvriend worden.”

Hendriks is duidelijk groot fan van Vlam. “Zijn grootste talent is dat hij met een stalen gezicht kan zeggen wat hij vindt en heel vilein – of complimenteus – alles over iemand durft te zeggen. Hij houdt er geen rekening mee hoe hij sociaal wenselijk overkomt, maar hij zegt gewoon wat er in hem opkomt.” De presentatrice maakt duidelijk dat de mediadeskundige deze kwaliteit zal verliezen als hij geen afstand houdt van BN’ers, wat ze zonde zou vinden. “Het is best wel lastig om dat soort mensen te vinden in de televisiewereld.”

Hendriks vindt zichzelf niet de 'ontdekker' van Vlam

Hoewel Vlam dus regelmatig aanschuift in de talkshow van Hendriks, is ze niet van mening dat ze zijn ‘ontdekker’ is. “Dat vind ik niet”, geeft ze aan. “Hij was al wel vaker op tv, maar ik was wel gecharmeerd van zijn podcast De Communicado’s. En aangezien hij communicatiedeskundige is, nam ik aan dat hij goed kon praten. En dat blijkt ook: je hoort bij hem nauwelijks uh’s en ah’s. Ik heb hem er altijd graag bij”, besluit ze.