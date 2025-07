Vandaag Inside krijgt open sollicitatie, ondanks tegenstand Genee

Victor Vlam ziet zichzelf wel aan tafel zitten bij Vandaag Inside als vaste vervanger van René van der Gijp op woensdagavonden, zo stelt hij bij Shownieuws. De mediakenner werd door Johan Derksen genoemd als goede kandidaat, maar Wilfred Genee ziet het niet zitten. Vlam ziet zichzelf als de spectaculaire optie en vermoedt dat Genee graag een standaard tv-programma wil maken.

Albert Verlinde zorgde dinsdag voor een verrassing door te onthullen dat hij een exclusief contract heeft getekend bij RTL voor de talkshow RTL Tonight. De vaste vervanger van Van der Gijp op woensdagavonden zal daardoor niet meer aanschuiven bij Vandaag Inside, dus moet het programma op zoek naar een nieuwe vaste gast. Derksen heeft een voorkeur voor een afwisseling tussen Wierd Duk en Vlam. Ook Raymond Mens werd genoemd door De Snor, maar die wil graag aan de bar blijven zitten.

Vlam gevleid door Derksen

Vlam, die ook regelmatig als bargast in de talkshow te zien is geweest, deelt die mening echter niet. In Shownieuws reageert hij op de suggestie van Derksen om hem een vast gezicht te maken op de woensdagavond. “Ik vind het heel aardig dat Johan mijn naam heeft genoemd, ik vind het zeer vleiend, maar als ik heel eerlijk ben, denk ik dat het een heel onverstandige keuze is om met mij in zee te gaan”, begint hij terughoudend.

“Alle talkshowwetten schrijven voor dat je voor een bekende kop gaat.” Ook ziet Vlam nog een nadeel in zijn aanstelling: hij is zeer onervaren. “Vorige week zat ik dus nog aan de bar bij De Oranjezomer en later in de week heb ik eindelijk promotie gekregen naar de tafel. Elke standaard talkshow zou zeggen bij dit soort beslissingen: die persoon moet je niet die functie geven.”

Vandaag Inside is echter geen ‘standaard talkshow’, weet ook Vlam. “Is Vandaag Inside een talkshow die het op safe speelt, die de veilige optie kiest of waar ze risico nemen en af en toe bij zichzelf denken: wij gaan voor wat niemand verwacht van ons en wat spectaculair kan worden? Als Vandaag Inside zegt: ‘Wij zijn geen standaard talkshow, wij luisteren niet naar de gewone tv-baasjes’, dan zouden ze eigenlijk wel voor mij gaan. Ik ben dus de underdog in alle opzichten.”

Genee ziet Vlam niet zitten

Hoewel Vlam zichzelf dus op die manier aandraagt voor een vast plekje aan de tafel bij Derksen, Van der Gijp en Genee, ziet laatstgenoemde dat eigenlijk helemaal niet zitten. “Ik vind Victor aan de bar sterker. Twee man aan tafel die uit de heup vuren is wellicht iets te veel voor het evenwicht aan tafel”, legt de presentator uit in een schriftelijke reactie aan Shownieuws.

Toch geeft Vlam de hoop nog niet op. “Ik denk dus dat het eigenlijk een strijd is om de ziel van het programma.” De mediakenner benadrukt te denken dat Genee een standaard tv-programma wil maken en daarin ‘een tikkeltje behoudend en een tikkeltje voorspelbaar’ wil zijn. “De vraag is: gaan we voor iets wat misschien de minder veilige optie is, maar wel de spectaculaire optie is.” Die spectaculaire optie is Vlam, zo vindt hij zelf. “Wat mij onvoorspelbaar maakt, is dat ik onbewezen ben. Bij mij weet je niet wat je krijgt. Ik ben nog relatief onervaren en ook nog kneedbaar. Dat is ook wel een voordeel.”

