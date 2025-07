Derksen heeft duidelijke voorkeur voor opvolging Verlinde bij Vandaag Inside

Als het aan Johan Derksen ligt dan worden Wierd Duk en Victor Vlam afwisselend de opvolger van Albert Verlinde bij Vandaag Inside op de woensdag. Dat laat het boegbeeld van het programma weten tegenover De Telegraaf. Ook Raymons Mens is een optie in de ogen van Derksen.

Eerder deze dinsdag werd bekend dat Verlinde, die sinds begin dit jaar op woensdagavond de vervanger van René van der Gijp was bij Vandaag Inside, vanaf komend seizoen niet meer te gast zal zijn in het programma. De 64-jarige entertainmentdeskundige wordt namelijk een vast gezicht in de nieuwe talkshow RTL Tonight.

Artikel gaat verder onder video

Verlinde zal twee keer per week én regelmatig op zondagen duiding geven bij het laatste entertainmentnieuws. Dit is een exclusieve deal, waardoor Verlinde niet meer mag aanschuiven bij Genee en Derksen. De redactie van Vandaag Inside zal dus weer op zoek moeten naar een vaste vervanger van Van der Gijp op de woensdagavond. Het is nog niet duidelijk wie dit gaat worden.

Derksen heeft wel een idee in welke handen de opvolging van Verlinde terecht moet komen. "Ik heb voorgesteld om Wierd en Victor afwisselend op woensdag neer te zetten", aldus het Vandaag Inside-coryfee, die ook Raymond Mens als optie ziet. "Raymond kun je overal neerzetten. Net als Victor en Tina Nijkamp. Die kun je ook aan de bar én aan tafel zetten."

Wat Van der Gijp en Wilfred Genee vinden van de suggestie van Derksen is niet bekend. Zelf weet hij dat ook niet wat het tweetal ervan vindt. "Wij hebben nooit contact met elkaar. Dat loopt via de eindredactie.”

Genee reageert op vertrek Verlinde bij Vandaag Inside

Verlinde heeft laten weten dat Genee inmiddels ook gereageerd heeft op zijn vertrek bij Vandaag Inside. Genee en de eindredacteur van het programma hadden begrip voor de keuze van entertainmentdeskundige. "Je moet de dingen doen die je leuk vindt in dit leven, zei Wilfred. En dat is het: ik heb gewoon veel zin in dit avontuur", vertelt Verlinde.

Het nieuwe seizoen van Vandaag Inside gaat op maandag 18 augustus van start. De eerste aflevering is dan rond de klok van 21.35 uur te zien op SBS6.

➡️ Meer Vandaag Inside nieuws

👉 Johan Derksen klinkklaar: 'Daarom ga ik nooit bij Hélène Hendriks zitten' 🔗

👉 Zieke Hélène Hendriks langer uit de running, vervanger Oranjezomer bekend 🔗

👉 Genee zet Derksen te kijk: ‘Had zo onder een brug kunnen liggen’ 🔗

👉 Derksen begint Vandaag Inside met sneer naar collega: ‘Hij is ongeschikt’🔗

👉 Derksen haalt uit naar tv-presentatrice: ‘Heeft helemaal niets te melden, alleen mooi voor haar leeftijd’ 🔗