Geliefde Vandaag Inside-gast heeft geen trek in vaste plek aan tafel op woensdag

Raymond Mens heeft hoogstwaarschijnlijk geen trek in Albert Verlinde opvolgen bij Vandaag Inside. De Amerikakenner spreekt bij De Oranjezomer zijn twijfels uit over een vaste plek aan tafel op de woensdagavond.

René van der Gijp schuift sinds vorig seizoen op woensdagen niet aan bij Vandaag Inside. De goedlachse oud-voetballer wil op die dag juist rust pakken, een idee dat door Talpa werd geaccepteerd. De redactie van het programma schoof toen Albert Verlinde naar voren als vaste tafelgast voor de woensdagavond, die dat met verve deed. Johan Derksen liet zich meermaals positief uit over de chemie die er was met Verlinde aan tafel.

Laatstgenoemde kiest nu echter voor een nieuw avontuur: de Bosschenaar wordt een vast gezicht bij de late talkshow RTL Tonight. Hoewel Derksen daar flink van baalt, was De Snor ook alweer snel bezig met een opvolger van Verlinde. Vooral Wierd Duk en Victor Vlam spreken hem aan. "Ik heb voorgesteld om Wierd en Victor afwisselend op woensdag neer te zetten", aldus Derksen tegen De Telegraaf, die ook Raymond Mens als optie ziet. "Raymond kun je overal neerzetten."

Tijdens De Oranjezomer van dinsdag worden de mogelijke opvolgers besproken. Pieter Cobelens vindt dat Ben van der Burg een ideale vaste tafelgast is. "Ben kun je uit en aan zetten, wat je wil, het maakt allemaal niet uit", zegt de voormalige militair, die hem ook vermakelijk vindt." Van der Burg, die aan tafel zit, zegt gelijk 'nee', maar blijft vervolgens wat geheimzinnig. "Daar zeg ik even niks over." Op de vraag of hij in gesprek is met VI, zegt hij eveneens 'nee'.

Presentator Thomas van Groningen heeft Derksen ook even aan de lijn gehad en gevraagd naar de kandidaten om Verlinde op te volgen. Daar rolde hetzelfde lijstje uit als dat in gesprek met De Telegraaf werd genoemd. "Hij noemde drie namen in deze volgorde: Wierd Duk, Victor Vlam, Raymond Mens." Mens, eveneens aanwezig, komt gelijk met een reactie. "Dan val ik af. Zou ik het willen? Ik denk het eerlijk gezegd niet. Het lijkt me wel heel leuk om te doen, maar mijn beroep is over Amerika praten. Ik zou het niet leuk vinden als ik daar op een vaste dag zou moeten zitten, maar dat de dag erna bijvoorbeeld Trump groot in het nieuws is, waar ik dan niks over kan zeggen. Dat zou ik jammer vinden." Mens houdt het liever zoals het is. "Die plek aan de bar ligt mij wel."

