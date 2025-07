Derksen na VI-vertrek: 'Die valse nicht zal daar wel vijf euro meer krijgen'

Johan Derksen betreurt de keuze van Albert Verlinde om Vandaag Inside achter zich te laten. De Bosschenaar keert terug bij RTL 4 en wordt onderdeel van de late talkshow RTL Tonight.

Verlinde fungeerde het afgelopen seizoen als de vaste invaller van René van der Gijp, die besloot om alle woensdagen vrijaf te nemen. Derksen was zeer tevreden met die toevoeging en had gehoopt Verlinde langer aan zijn zijde te zien. "Albert had het goed naar zijn zin bij ons en wij waren ook heel blij met Albert", vertelt De Snor voor de camera's van Shownieuws. "Het was een volslagen verrassing, maar niks menselijks is hem vreemd. Hij zal daar wel vijf euro meer krijgen."

Artikel gaat verder onder video

Derksen denkt dat het lastig wordt om Verlinde te vervangen. "Hij was een heel prettige collega. Het is niet makkelijk om mensen te vinden waar wij chemie mee hebben. We proberen heel regelmatig nieuwe mensen. Vaak is dat niet succesvol, maar Albert ging er zitten en het was meteen prima."

Blunder van Talpa-redactie

De Vandaag Inside-ster haalde terloops nog even uit naar de Talpa-redactie, die mede voor het vertrek van Verlinde zou hebben gezorgd. "Ik begreep van Albert dat hij geen contract bij ons had. Hij werd per uitzending betaald en Albert is toch een jongen die je beter een contract kunt geven." Vervolgens relativeert Derksen razendsnel. "Hij is weg, het is ontzettend jammer, maar de wereld vergaat niet." Om niet veel later toch nog lachend een dolletje te maken: "Die t**inglijer kan de klere krijgen! Overloper, valse nicht!"

Opvolger volgens Derksen

Derksen noemde Wierd Duk en Victor Vlam dinsdag al als eventuele opvolgers van Verlinde bij Vandaag Inside. Die namen noemt hij opnieuw bij Shownieuws. "Ik ben een ontzettende liefhebber van Wierd Duk. Ik vind hem de allerbeste man voor talkshows, omdat hij heel breed georiënteerd is." Ook Vlam krijgt de complimenten van Derksen. "Die kan mensen achter het behang plakken met heel keurige argumenten erbij. Hij blijft heer en hij zegt de meest vreselijke dingen. Ik vind het heel erg leuk zijn stijltje."

