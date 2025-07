Vervanger Hélène Hendriks diep door het stof: ‘Ben te ver gegaan’

Thomas van Groningen heeft donderdagavond zijn excuses aangeboden voor een filmpje dat hij een dag eerder liet zien in De Oranjezomer. De vervanger van de zieke Hélène Hendriks toonde een avond eerder een ordinaire video, wat hem op de nodige kritiek kwam te staan.

Van Groningen neemt sinds deze week de presentatie van De Oranjezomer voor zijn rekening, nadat de eerste weken door Johnny de Mol werden gedaan. Woensdag ging de presentator echter de fout in, toen hij stelde een filmpje doorgestuurd te hebben gekregen van zijn voorganger. Het zou gaan om een spectaculaire reddingsactie, maar in de video was een stel te zien dat intiem was op de gevel van een flatgebouw. Veel kijkers waren ontevreden over de video, terwijl ook mediakenner Tina Nijkamp kritisch was.

Artikel gaat verder onder video

Donderdagavond was diezelfde Nijkamp aanwezig in de uitzending, waarna Van Groningen direct door het stof ging. “Tina, even het boetekleed, want ik was het vandaag helemaal met je eens: we hebben een foutje gemaakt gisteren, hè?”, richt de presentator zich tot de kijkcijfergoeroe. Dat beaamt ze. “Ja, best wel een foutje. Er ging wel goed iets mis, namelijk dat filmpje. Een soort pornofilmpje eigenlijk”, stelt ze. Nijkamp geeft aan dat Van Groningen daarmee ‘de plank missloeg’. “Ik zou sowieso een beetje oppassen met die seksfilmpjes. Dat moet bij je passen of niet en ik vind het niet echt bij jou passen.”

Van Groningen en Mens door het stof

Daar is Van Groningen het achteraf wel mee eens. “Raymond (Mens, red.) en ik dachten: we gaan een beetje mee in die VI-vibe, een beetje popiejopie doen… We gingen iets te ver gisteren.” Ook Mens is het daarmee eens. “We kunnen er lang en kort over praten, maar als je iets bedenkt waarvan wij inderdaad dachten: dat is leuk, maar in de studio hier vond niemand het leuk en iedereen die ik sindsdien heb gesproken ook niet… Ja, dan zal het wel niet leuk zijn. Dat moeten we dan niet doen.”

Van Groningen haalt vervolgens aan dat hij na de uitzending van woensdag iemand zag zeggen dat hij ‘probeert een beetje hopeloos het VI-publiek aan zich te binden’. “Dat is natuurlijk ook waar. Dat proberen we ook, maar we hebben nu wel een les geleerd: dit moeten wij niet doen.” Nijkamp hoopt ook dat de tijdelijke presentator van De Oranjezomer geen ordinaire filmpjes meer laat zien. “Het hoeft niet en de dag ervoor was echt briljant. Ga op die toon verder, zou ik zeggen”, eindigt ze op een positieve noot.

