Comeback Hélène Hendriks levert Oranjezomer direct record op

De terugkeer van Hélène Hendriks in De Oranjezomer heeft maandag direct geleid tot een kijkcijferrecord. Op de uitzending van maandag stemden 886 duizend kijkers af, zo meldt Tina Nijkamp op Instagram. Dat aantal overtreft de best bekeken uitzendingen van Hendriks' tijdelijke vervangers, Johnny de Mol en Thomas van Groningen.

Hendriks maakte begin mei bekend dat ze de start van haar zomerse talkshow op SBS6 vanwege een operatie moest missen. De 44-jarige presentatrice moest uiteindelijk maar liefst elf weken verstek laten gaan en werd in die periode vervangen door achtereenvolgens De Mol en Van Groningen. Maandag was daar dan eindelijk haar rentree.

De terugkeer van Hendriks legt De Oranjezomer bepaald geen windeieren: haar eerste aflevering leverde direct een seizoensrecord aan kijkers op. "De comeback van Hélène Hendriks is meteen goed voor een kijkcijfferrecord: 886 duizend is het hoogste aantal kijkers voor De Oranjezomer tot nu toe", schrijft kijkcijfergoeroe Nijkamp op haar Instagram Stories. Van Groningens best bekeken uitzending trok 814 duizend kijkers, het persoonlijk record van De Mol staat op 812 duizend, schrijft de voormalig programmadirecteur van SBS6.

In de eerste uitzending van Hendriks waren onder meer René Froger, Job Knoester en Noa Vahle te gast. Daarnaast maakte Jack van Gelder zijn rentree als sidekick aan tafel. De 74-jarige sportjournalist trok eerder op de maandag een duidelijke conclusie over de kwaliteiten van De Mol "Ik zou hem niet aanraden om nog een seizoen te presenteren, want dat kan hij niet", zei Van Gelder in gesprek met De Telegraaf.