Hélène Hendriks plots keihard gekraakt: ‘Ze zakt volkomen door het ijs’

Hélène Hendriks zakt op journalistiek gebied ‘door het ijs’, zo stelt Mark Koster op NPO Radio 1. De mediacolumnist heeft met verbazing gekeken naar wat ze allemaal toelaat in De Oranjezomer en geeft aan dat Hendriks bij lange na niet kan tippen aan Wilfred Genee.

Hendriks kon ondanks een ingrijpende rugoperatie de laatste twee weken van De Oranjezomer nog meepakken, waarbij Jack van Gelder terugkeerde als haar vaste sidekick. De voormalig verslaggever raakte vorige week in een felle discussie met CDA-leider Henri Bontenbal. Dat de presentatrice dit toestond, verbijstert Koster, die het programma niet meer als ‘journalistiek’ ziet. “Dit is gewoon Jerry Springer”, doelt hij op de talkshow die in de Verenigde Staten jaren op tv was. Vaak werden familie- en burenruzies tot in de intieme details behandeld, waarbij gasten regelmatig met elkaar op de vuist gingen.

“Hélène Hendriks is een soort Jerry Springer aan het worden die natuurlijk journalistiek volkomen door het ijs zakt”, gaat Koster verder. “Keer op keer laat ze het zien als die Jack van Gelder daar zit te ranten met z’n populistische onzin, dan grijpt ze helemaal niet in.” Een moment in de uitzending met Hugo Borst, die zijn shirt omhoog deed om zijn buik te tonen, illustreert het programma volgens Koster. “Je kan ernaar kijken als een soort grap, en zo kijk ik er ook wel naar, maar het mooie is dat Derksen zegt: Dit gaat te ver. We moeten stoppen met het clowneske.” Dat juist Derksen aan de handrem trekt, vindt de mediacolumnist ‘mooi’.

Hoewel De Oranjezomer in het tijdslot van Vandaag Inside werd uitgezonden, kan de talkshow van Hendriks hier volgens Koster niet aan tippen. “Ik vind Genee honderd keer beter dan Hélène Hendriks”, gaat hij verder. Dat ze toestond dat Van Gelder ‘allerlei populistische drek’ over Bontenbal heen stortte, kan wat Koster betreft echt niet. “Dan zou Genee niet mee gaan hinniken, maar zeggen: Jack, dat is onzin. Dan kan hij boos worden en dat ontbreekt er toch wel echt aan bij Hélène.”

“Dat Hélène Hendriks helemaal niet ingrijpt als Jack van Gelder een emmer met populistische snot over Henri Bontenbal uit kiepert… Ja, dat vind ik gewoon heel bijzonder”, gaat Koster verder. “Hélène Hendriks, wat ben je nou allemaal aan het doen? Ze stookt het vuurtje op. Ze ging zelfs die Bontenbal nog aanvallen”, besluit hij.