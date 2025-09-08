Johan Derksen onherkenbaar in oordeel over Oranje

Johan Derksen vindt dat men zich niet zo druk moet maken over de moeizame zege van Oranje op Litouwen (2-3). De oud-voetballer heeft er begrip voor dat de Nederlandse sterren zich niet goed konden opladen voor een duel tegen een land zonder noemenswaardige voetbalgeschiedenis.

Het Nederlands elftal maakte zondagavond een slechte indruk op bezoek bij Litouwen. Na een 0-2 voorsprong sloeg het thuisland vlak voor rust twee keer toe om op gelijke hoogte te komen. Dankzij de tweede treffer van Memphis Depay ging Oranje er met de drie punten vandoor. Waar de meeste analisten zich vernietigend hebben uitgelaten over het spel van de ploeg van Ronald Koeman, is Derksen opvallend mild.

In zijn podcast Groeten uit Grolloo krijgt de voormalig verdediger de vraag of hij kan verklaren waarom Oranje zo matig speelde. “Jawel, want het is heel lastig om tegen een bananenrepubliek op voetbalgebied te moeten voetballen”, antwoordt Derksen direct. Volgens De Snor stonden de internationals van Oranje met een andere mentaliteit op het veld dan normaal. “Die spelers zijn gewend grote wedstrijden te spelen waarbij veel op het spel staat. Nu moeten ze naar Litouwen en kennen ze de tegenstanders niet.”

Dat zorgt er volgens Derksen voor dat het Nederlands elftal de wedstrijd niet helemaal serieus nam. “Een trainer probeert dat scherp te houden, maar het sluipt erin”, weet hij. Ook zijn zwakkere tegenstanders volgens het gezicht van Vandaag Inside tegenwoordig conditioneel erg sterk en hebben ze vaak een goede tactische discipline. “Daar kom je haast niet doorheen en dan wordt het een heel vervelende wedstrijd om naar te kijken.”

Voetbal blijft goed voor kijkcijfers

“We moeten er even over mopperen en het niet zo serieus nemen.” Volgens Derksen doet deze wedstrijd niets af aan het feit dat voetbal ‘de grootste amusementsindustrie ter wereld’ is, aangezien het nog altijd enorme kijkcijfers trekt. Wanneer de televisiepersoonlijkheid is uitgesproken, stelt presentator Romke Hoogstra dat hij Derksen ‘opvallend mild’ vond, gezien zijn normaal zo uitgesproken mening.