Derksen overdonderd door onthulling Driessen: ‘Jij moet echt eens naar de dokter’

Valentijn Driessen heeft genoten van zijn bezoek aan Litouwen, waar hij afgelopen weekend voor de interland van Oranje was. Waar het land hem over het algemeen goed beviel, kon hij de vele bossen absoluut niet waarderen. Johan Derksen stelt voor dat zijn tafelgenoot bij Vandaag Inside zich door een dokter moet laten nakijken.

Het Nederlands elftal ging zondag op bezoek bij Litouwen in de kwalificatiecyclus voor het WK van komende zomer. De ploeg van Ronald Koeman wist met de grootste moeite drie punten te pakken (2-3), waarna er een hoop kritiek klonk op het spel van Oranje, waaronder van Driessen. Waar de wedstrijd de journalist niet kon bekoren, was hij wel positief over het land zelf.

“Voor mij is het een ideaal land. Het is heel rustig, veel bejaarden, het was mooi weer, een hoop terrassen om koffie te drinken”, stelt de verslaggever van De Telegraaf maandagavond bij Vandaag Inside. Toch heeft Driessen zich aan een aspect van het land flink geërgerd. “Alleen, ja, die bomen…”, verzucht de journalist. Derksen reageert verbaasd: “Heb je een hekel aan bomen dan?”

Dat beaamt Driessen. “Bomen vind ik echt verschrikkelijk. Bossen moet je me echt niet in opsluiten”, begint hij zijn tirade. Wilfred Genee haakt erop in dat bomen juist voor zuurstof zorgen. “Maar ik krijg het benauwd, werkelijk waar. We reden gewoon honderd kilometer van Vilnius naar Kaunas, alleen maar door bossen. Daar word je niet vrolijk van.” Derksen kan deze reactie van Driessen niet geloven. “Jij moet echt eens een dokter raadplegen”, uit De Snor zijn zorgen om de mening van zijn tafelgenoot.