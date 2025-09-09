Vandaag Inside verstoord: Johan Derksen wil man uit de studio zetten

Een man in het publiek bij Vandaag Inside maakte maandagavond een bijzondere uitzending mee. Tot twee keer toe ging zijn telefoon hardop af, waardoor het programma werd verstoord. Johan Derksen vroeg vervolgens of hij de zaal kon verlaten.

Het boegbeeld van Vandaag Inside was net de wedstrijd tussen het Nederlands elftal tegen Litouwen (2-3 winst) te analyseren, toen er in het publiek een telefoon hardop afging.

Derksen zocht op waar het geluid vandaan kwam en reageerde direct: "Kan deze meneer de zaal uit? Deze mensen doen dit gewoon omdat ze op tv willen", grapte Derksen.

Vervolgens ging de telefoon nog een keer af, waarna de man in het publiek door andere gasten werd geholpen om zijn telefoon uit te zetten.

