Derksen kraakt Oranjezondag af in bijzijn Hélène Hendriks: 'Feest van de smakeloosheid'

Johan Derksen toont zich in Vandaag Inside bijzonder kritisch op de artiesten die Hélène Hendriks laat optreden in haar talkshows. Zo is komende zondag Wolter Kroes te gast in De Oranjezondag, tot afgrijzen van Derksen, die spreekt van een 'feest van de smakeloosheid'.

Derksen zegt in de uitzending van vrijdag dat hij een heel goed interview én optreden van voormalig Kensington-zanger Eloi Youssef zag bij Jinek. "Die jongen legde keurig uit waarom hij uit dat gekkenhuis is gestapt. En hij zong een liedje, zó...", toont De Snor zich onder de indruk. "Ik vind het heel goed dat héle goede artiesten in Nederland, die nooit voor tv komen, een kans krijgen. Zo hebben we hier ooit Danny Vera een kans gegeven, anders had hij niet bestaan", vervolgt Derksen. Vera vormde met zijn band vanaf 2009 de vaste huisband van Veronica Inside, de voorloper van het huidige Vandaag Inside. Met het nummer Rollercoaster scoorde hij later een gigantische hit, die in 2020 zelfs bovenaan eindigde in de Top 2000 en sindsdien niet lager stond dan de vierde plaats in de jaarlijkse verkiezing van NPO Radio 2.

Het contrast met de artiesten die hun opwachting maken in De Oranjezomer en De Oranjezondag is enorm, zo signaleert Derksen. "Wat Hélène doet... die heeft iedere avond zo'n 'Ik-hou-van-jou-ik-blijf-je-trouw-zanger'." Hendriks vult aan: "Wolter Kroes is er zondag", waarop Derksen zijn tirade vervolgt. "Die hebben een kutliedje wat ze zelf niet hebben geschreven. Die kunnen niet zingen en komen hier binnen: 'Waar zijn die handjes?'. Dan heb je sfeer, maar het is een feest van de smakeloosheid. Jawel, mensen worden er heel vrolijk van. Maar er is ook nog zoiets als cultuur. Als ik zo'n man (Youssef, red.) zie, dan moet je zo'n man de kans geven."

"Over smaak valt niet te twisten", reageert Hendriks laconiek. "Er is ook een hele grote doelgroep die dat heel leuk vindt, zoals jij en ik", zegt de presentatrice terwijl ze naar Wilfred Genee kijkt. Derksen houdt vol: "Er is ook een hele grote doelgroep waar ík deel van uitmaak die nooit aan bod komt op tv. Want, maak je een mooie plaat in Nederland, dan weet je twee dingen zeker: het wordt niet gedraaid en het komt niet op tv."

