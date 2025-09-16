Tim Hofman geeft Johan Derksen ervan langs in BOOS-uitzending

Tim Hofman is niet te spreken over de manier waarop Johan Derksen recent heeft gesproken over zangeres Maan de Steenwinkel. In de podcastuitzending van BOOS van ruim een week geleden beticht hij de oud-voetballer ervan dat zijn uitspraken voortkomen uit seksisme.

Derksen liet zich eind augustus bij Vandaag Inside op zeer negatieve wijze uit over Maan. De zangeres heeft in het verleden The Voice of Holland gewonnen, maar De Snor begrijpt niet waarom. “Ze kan niet zingen. Ze had een paar kleuterliedjes die het goed deden, maar toen ging ze creatief worden en zweverig”, haalt hij hard uit. “Dat werd niks: de platen verkochten niet, ze werden niet gedraaid en de platenmaatschappij heeft haar laten vallen.” Derksen besluit met een vernietigende conclusie: “Ze kan niet zingen. Ze heeft niks. Ze zingt zoals ieder buurmeisje.”

In de media is er de afgelopen tijd een negatieve tendens rondom Maan, zo stelt Hofman. “Heeft ze dan iets heel ernstigs gedaan? Nee, de zangeres wijzigde vorig jaar van carrièrekoers”, legt de presentator uit. “Maan blijkt zelf blij en tevreden over haar keuze om te switchen van muziekgenre, maar het sentiment over haar in de media is heel vaak heel negatief en soms zelfs haatdragend. Misschien eigenlijk wel extreem te noemen.” Dit zegt Hofman niet omdat hij Maan zo goed kent, want hij heeft haar naar eigen zeggen pas twee of drie keer ontmoet.

Hofman laat vervolgens verschillende fragmenten uit meerdere programma's horen waarin negatief over Maan wordt gesproken. “Het is eigenlijk rot om te horen, maar het illustreert wel goed hoe er met deze vrouw omgegaan wordt.” De journalist richt zich dan specifiek op de woorden van Derksen. “Die heeft zich vaker uitgesproken over Maan en dat doet hij op een vrij intense manier”, legt Hofman uit. “Het is opvallend, omdat er ook – en dat proef ik – een vorm van seksisme in zit. De oudere man die iets zegt over het kunnen en het handelen van een jongere vrouw, van een volwassen vrouw, die voor hem een soort van minder waard lijkt te zijn en waar hij echt woedend van wordt. Zo klinkt hij echt”, besluit hij.

'Irritant kwalletje, bestaat voor mij niet'

Derksen heeft maandagavond bij Vandaag Inside gereageerd op de uitspraken van Hofman. "Tim Hofman is iemand die alles mag zeggen, want die neem ik absoluut niet serieus", maakt de oud-voetballer duidelijk in de inleidende promo voorafgaand aan de uitzending. "Als hij seksisme voelt, komt dat uit zijn zieke brein. Hij is alleen op effectbejag en sensatiezucht uit. Dat noemt hij dan journalistiek. Het is gewoon een irritante snotneus. Het is de laatste Nederlander waar ik me druk om maak."

Tijdens de uitzending krijgt Derksen nogmaals de gelegenheid om op Hofman te reageren. "Ik vind die gozer zo'n ontzettende lul", stelt De Snor nadat Genee het onderwerp heeft ingeleid. Volgens Derksen is hij wel benaderd door de redactie van BOOS of hij commentaar wil geven. "Natuurlijk niet. Je bestaat voor mij niet en je mag alles over me zeggen, ik zal er nooit een zaak van maken." De voormalig verdediger benadrukt dat zijn uitspraken niks met seksisme te maken hebben. "Hofman heeft niets met journalistiek te maken. Ik vind het een bijzonder irritant kwalletje."

VIDEO - Johan Derksen na kritiek van Tim Hofman over Maan: ‘Irritante snotneus!’