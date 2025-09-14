Hélène Hendriks is bang voor trauma door Vandaag Inside

De kans dat Vandaag Inside volgend seizoen uitzendingen maakt vanuit Curaçao vanwege het WK Voetbal, leidt tot zorgen bij presentatrice Hélène Hendriks. Dat heeft ze eerlijk toegegeven in de uitzending van het programma en op Instagram.

Weekblad Story maakte onlangs bekend dat het de wens van Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen zou zijn om tijdens het WK Voetbal in de Verenigde Staten, Mexico en Canada volgend jaar een dagelijkse VI-uitzending te maken in Curaçao: "Vanwege het tijdsverschil en de late avond- en nachtwedstrijden is het nauwelijks mogelijk een late- night-talkshow vanuit Nederland te maken, en omdat het op Curaçao zes uur eerder is, biedt dat een mooie uitkomst", schreef Story destijds.

Hélène Hendriks is er echter wat minder enthousiast over. Dat heeft voornamelijk te maken met haar hond, Bobby. Hendriks zou haar hond namelijk niet willen meenemen in het vliegtuig, omdat ze heeft gelezen dat honden daar een trauma door op kunnen lopen. Hendriks vindt het een vervelend idee dat haar hond helemaal alleen in het ruim van het vliegtuig zou moeten zitten.

René van der Gijp begrijpt daar echter niets van, maar kan de sportpresentatrice niet overtuigen van zijn standpunt. Tóch vraagt Hendriks nu advies via sociale media: "Zijn er mensen die ervaring hebben met je hond in het ruim van een vliegtuig? Is dat oké? Ik ben namelijk nogal bezorgd", schrijft ze.

Het staat overigens nog niet vast dat het programma Vandaag Inside volgende zomer wordt gemaakt vanuit Curaçao, maar presentator Wilfred Genee sluit het niet uit.