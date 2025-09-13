'Johan Derksen trekt mij slecht bij VI, ik ben een vrouw met een mening'

Angela de Jong is niet vaak meer te zien in Vandaag Inside. De columnist van het Algemeen Dagblad was in april voor het laatst te gast. Ze denkt te weten waarom ze niet meer wordt uitgenodigd: Johan Derksen zou haar niet op prijs stellen.

De Jong denkt dat haar geslacht ook meespeelt. “Johan trekt mij heel slecht. Johan kan sowieso slecht omgaan met een andere mening, en dan ga ik ook nog eens tegen hem in. En ik ben een vrouw”, zegt ze bij Radio Rijnmond. De Jong ligt er niet wakker van. “Prima, dat moet hij vooral zelf weten. Ik lig daar niet wakker van.”

Artikel gaat verder onder video

In een podcast van het Algemeen Dagblad zei De Jong onlangs wel iets positiefs over Derksen. Toen ze de talkshow RTL Tonight duidde, zei ze: “Hoe jammer ik het ook vind voor alles en iedereen die daar zit, maar er is maar één iemand voor wie ik de televisie aanzet om te horen wat hij vindt, en dat is Johan Derksen.”

Derksen reageerde daar grappend op bij Vandaag Inside. “Ik schiet even vol. Ik vond haar altijd al een hele wijze vrouw. Geen huisvrouwtje, maar echt iemand met inhoud.”