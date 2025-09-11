Genee diep door het stof: ‘Dat had ik niet moeten doen’

Wilfred Genee heeft woensdagavond bij Vandaag Inside zijn excuses aangeboden voor de mail die hij een dag eerder voorlas in het programma. Volgens de presentator had hij de citaten over de SBS-kijker en Angela de Jong beter achterwege kunnen laten.

Genee zorgde dinsdagavond voor verbazing door live in de uitzending een mail voor te lezen die jaren geleden door de Talpa-directie naar hem werd doorgestuurd. Het betrof hier een oordeel van Carlo van Lienden, de man achter RTL Boulevard en RTL Tonight, die zeer kritisch was op het format van de talkshow, kort nadat deze was overgegaan op een dagelijks format. Ook stonden enkele kwetsende opmerkingen in de mail. Zo werd De Jong omschreven als ‘AD-heks met een geestelijke beperking’ en de SBS-kijker als iemand ‘die moeite heeft de Donald Duck uit te lezen’.

Wanneer Genee woensdagavond vraagt of de tafel van VI het nog over RTL Tonight wil hebben, countert Johan Derksen dit door te vragen of hij nog mails heeft om uit te citeren. “Ik heb niks meer gehoord van Carlo van Lienden”, leidt de presentator zijn excuses in. “Alles wat ik zei over het formatteren, moet je gewoon kunnen voorlezen. Maar die grappen over Angela en de SBS-kijker… Dat zijn dingen die wij ook zouden kunnen zeggen achter de schermen, dat had ik er niet in moeten gooien. Die had ik eruit moeten laten”, geeft Genee zijn fout toe. Derksen beaamt dat dit ‘niet correct’ was.

“Iedereen heeft een teringhekel aan Angela, dat weet zij ook en daar maak je onderling wel eens grappen over, maar die had ik misschien niet moeten voorlezen. Dat was niet zo handig”, gaat Genee weer verder. Thomas van Groningen vraagt vervolgens of de presentator hiermee zijn excuses aanbiedt, waarna hij herhaalt dat hij het beter niet had kunnen doen. “Wauw”, reageert de tafelgast. Ook Derksen staat hier versteld van: “Er wordt geschiedenis geschreven. Ik werk dertig jaar met die klootzak samen en voor het eerst biedt hij zijn excuses aan.”

VIDEO: Johan Derksen vol verbazing na uitspraken Wilfred Genee: 'Er wordt geschiedenis geschreven!'