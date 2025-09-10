Genee leest live op tv mail aan Talpa-directie voor: ‘Weet niet of ik dit mag doen’

Wilfred Genee heeft dinsdagavond live in de uitzending van Vandaag Inside een mail die jaren geleden door de Talpa-directie was doorgestuurd voorgelezen. Het ging om een oordeel van Carlo van Lienden, de man achter RTL Boulevard en RTL Tonight, die zeer kritisch was op het format van de talkshow. Genee geeft eerlijk toe dat hij niet weet of hij dit wel mocht voorlezen.

Toen Genee, Johan Derksen en René van der Gijp jaren geleden zijn overgestapt naar een programma met een dagelijks format waarin niet meer enkel voetbal werd besproken, heeft Van Lienden de directie van Talpa gemaild dat het nieuwe format niet deugt. Deze mail werd vervolgens doorgestuurd naar het drietal en Genee besloot deze dinsdag mee te nemen naar de uitzending. “Ik had toevallig nog zo’n mailtje in mijn inbox zitten van een paar jaar geleden. Dat was na een week van ons programma”, leidt de presentator het in, waarna hij het bericht voorleest.

“Als ik mijn Carlo-notes van deze week erbij pak, staat er bovenaan de lijst: zwakke start”, begint de mail. Van Lienden vroeg zich onder meer af waardoor het komt dat VI niet lekker wegkijkt. “Formatteren en doorselecteren”, vult hij het antwoord in. Zo kon de talkshow volgens de adviseur niet langer zonder draaiboek werken. “Wanneer je een dagelijks programma maakt over de actualiteit, vrees ik dat je niet ontkomt aan structuur in het programma”, klinkt het. “Er zal een vast draaiboek moeten komen, waarin precies iedereen weet waar hij aan toe is.” Nadat Genee deze zin heeft voorgelezen, barst hij in lachen uit. Job Knoester stelt dat alles wat in deze mail staat, nu wordt toegepast bij de nieuwe talkshow RTL Tonight. “Wij hebben niet naar hem geluisterd, gelukkig”, voegt Derksen eraan toe.

In het vervolg van de mail haalt Van Lienden nog uit naar verschillende aspecten. Zo noemt hij de gemiddelde SBS-kijker iemand ‘die moeite heeft de Donald Duck uit te lezen’, maakt hij Angela de Jong uit voor ‘AD-heks met een geestelijke beperking’ en stelt hij dat voormalig bargast Sam Hagens ‘geen personality’ heeft. Merel Ek vraagt Genee vervolgens of hij de mail wel mocht voorlezen. “Dat weet ik niet”, antwoordt de presentator, waarna de studio begint te lachen. “Ik denk dat Carlo heel blij is dat jij hem hebt geciteerd”, besluit Derksen.

VIDEO: Wilfred Genee leest kritische mail voor van RTL Tonight-maker over Vandaag Inside