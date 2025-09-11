Derksen keihard aangepakt: ‘Die ouwe bok moet niet zo zeiken’

Wolter Kroes heeft woensdagavond bij Shownieuws afkeurend gereageerd op de uitspraken die Johan Derksen vorige week deed over Nederlandse volksmuziek. De Snor sprak van een ‘feest van de smakeloosheid’. Volgens Kroes moet Derksen het genre ‘niet zo afzeiken’.

Derksen liet zich afgelopen week bij Vandaag Inside negatief uit over Nederlandse volksmuziek. “Wat Hélène (Hendriks, red.) doet... die heeft iedere avond zo'n 'Ik-hou-van-jou-ik-blijf-je-trouw-zanger”, gaf de oud-voetballer aan. Hendriks voegde eraan toe dat Wolter Kroes in de uitzending van zondag zou optreden in De Oranjezondag. “Die hebben een kutliedje wat ze zelf niet hebben geschreven. Die kunnen niet zingen en komen hier binnen: 'Waar zijn die handjes?'. Dan heb je sfeer, maar het is een feest van de smakeloosheid. Jawel, mensen worden er heel vrolijk van. Maar er is ook nog zoiets als cultuur”, zo klonk de tirade van Derksen.

Toen Kroes enkele dagen later bij De Oranjezondag zijn nieuwe single ‘Zo ben ik altijd geweest’ opvoerde, richtte hij zich tussendoor tot Derksen. “Sorry, Johan Derksen”, klonk het door de microfoon. Bij Shownieuws wordt de zanger gevraagd naar deze actie. “Een vreselijke ouwe zuurpruim is het”, antwoordt Kroes. “Hij vindt het Nederlandstalige repertoire walgelijk. Niet alles, maar wel het volkse repertoire. Wat wij doen, vindt hij schijnbaar walgelijk, ook die handen omhoog.” De artiest geeft aan dat dit wel ‘het goed recht’ van Derksen is om dit te vinden.

Toch moet het gezicht van VI zich realiseren dat veel mensen in Nederland wel van volksmuziek houden, stelt Kroes. “Zaterdag in IJmuiden staat er 10.000 man te zwaaien en te klappen”, doelt hij op het festival Strand van Oranje. “En dan kan zo'n Derksen wel zeggen: Walgelijke muziek, maar er zijn een paar miljoen Nederlanders die het wel leuk vinden.” Dat Derksen zelf meer fan is van blues en Amerikaanse muziek, vindt Kroes geen probleem. “Ik zal je vertellen: ik luister dus in de auto naar zijn muziek. Ik vind het leuk, ik vind bluesmuziek ook leuk. Maar die ouwe bok moet het niet zo afzeiken. Het doet me ook niks, ik moet er ook wel weer om lachen, maar het is zo jammer dat hij zich zo laat kennen daarin. Aan de andere kant: het is ook Johan Derksen.”

VIDEO - Wolter Kroes sneert naar Johan Derksen