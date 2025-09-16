Live voetbal 8

PSV beleeft valse CL-start: forse nederlaag tegen Belgisch kampioen Union

Ivan Perisic baalt tijdens PSV-Union
Mingus Niesten
16 september 2025, 20:37

PSV heeft dinsdag een pijnlijke avond beleefd in het eigen Philips Stadion. De Nederlandse kampioen was een klasse minder dan de Belgische kampioen en ging uiteindelijk met 1-3 ten onder.

De Eindhovenaren trapten het Champions League-seizoen af en hoopten, mede door het lastige programma, gelijk drie punten te kunnen bijschrijven. Echt hoopgevend was de openingsfase daarvoor niet. Na een aardige kans voor Ismael Saibari, ging het helemaal mis aan de andere kant. Ricardo Pepi hoopte na een corner de bal rustig weg te werken, maar zag zijn directe tegenstander Christian Burgess niet aankomen. Na een aanname op de borst, trapte Pepi vervolgens Burgess omver. De bal werd door Anthony Taylor op de stip gelegd en Promise David tekende zo voor het eerste CL-doelpunt van dit seizoen.

In de fase erna leek PSV het even kwijt: Union kreeg twee aardige mogelijkheden. Zo mocht Anouar Ait El Hadj vrij aanleggen van binnen de zestien, waarna Ruben van Bommel in de tegenstoot op de lat schoot. Wat volgde was een rommelige fase, waarin geen ploeg echt beter was dan de ander. De voetbalmachine die PSV vaak in de Eredivisie is, stokte in ieder geval duidelijk. In de 39e minuut ging het van kwaad tot erger. De toch al ongelukkige Pepi raakte de bal kwijt op het middenveld, waarna El Hadj besloot het hele veld over te steken. Er werd hem geen strobreed in de weg gelegd; ook Armando Obispo greep veel te slap in. El Hadj rondde vervolgens fraai af: 0-2.

Peter Bosz wisselde bij rust Jerdy Schouten en Obispo voor Guus Til en Anass Salah-Eddine, om meer offensieve krachten te laten loskomen in het tweede deel. Pepi kreeg al snel een kans om wat goed te maken, maar schoot vanuit een lastige hoek. Net voor een uur spelen moest PSV op 1-2 komen. Op aangeven van Til kon Saibari van twee meter intikken, maar de middenvelder kwam net niet uit met zijn stappen en miste op pijnlijke wijze. Daarna zakte het niveau van PSV weer flink weg. Union had de zaakjes en de organisatie goed op orde en gaf amper kansen weg. In de slotfase van de wedstrijd werd Union zelfs weer gevaarlijker. Dat resulteerde uiteindelijk zelfs in de 0-3. Een corner in de 81e minuut werd verlengd door Rodriguez, waarna Kevin Mac Allister (ja, broer van de Liverpool-speler), de bal met zijn kruis binnen werkte (0-3).

In de laatste minuten kreeg PSV nog een doelpunt voor de eer in de schoot geworpen. Een hoge diepe bal van Til werd slecht verwerkt door de Union-defensie, waarna Van Bommel nog kon intikken. Het zal vooral voor hem en zijn vader, die ook in het stadion aanwezig was, mooi zijn, want buiten het doelsaldo om had PSV er niks meer aan. De wedstrijd eindigde in 1-3.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
650 Reacties
1.086 Dagen lid
4.549 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Nou hoofdstadje. Waar ben je nou met je makkelijke 'walk over' ?

Ome Barend
403 Reacties
17 Dagen lid
467 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Niet best van PSV, ik had al vaker gezegd de transferzomer van PSV is matig.. waar alle hosanna vandaan komt is voor mij ook een vraag. Ook PSV is achterin heel kwetsbaar.. tegen NEC (ook erg gehyped) veel goals tegen. Union goede ploeg ik kan me herinneren dat Feyenoord tegen deze club speelde in de voorbereiding als goed is werd het 2-2 en toen schreeuwde vele dat het heel slecht was.. speelde toen Zinhagel Union niet helemaal kapot toen? Bosz zal straks wel tekeer gaan over de scheidsrechter, doet ie vaker als hij het niet meer weet. Gelukkig voor PSV kunnen ze deze nederlaag zondag wegspoelen tegen een kwalitatief mindere tegenstander.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
650 Reacties
1.086 Dagen lid
4.549 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Ome Barend werd toen 1-1. Maar toen lieten een hoop al zien niets van voetbal te weten. Aangezien usg al 4 jaar tegen de titel aanklopte en hem toen eindelijk binnenhaalde.

Pietjanhendrik
355 Reacties
56 Dagen lid
343 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

hahhaha! ja psv... zondag moet het gewoon weer 3 punten worden.

Ome Barend
403 Reacties
17 Dagen lid
467 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@peterdejong1983 klopt en een goede trainer, een jonge trainer die ook in Nederland gespeeld heeft.. is er 1 om in de gaten te houden. @Pietjanhendrik Dat scheelt wel voor de mannen uit Eindhoven, ze zullen in ieder geval gebrand zijn om het te herstellen. Maar PSV is wel kwetsbaar dit seizoen. Ik begin bloed te ruiken.

RobindaRobot
80 Reacties
728 Dagen lid
672 Likes
RobindaRobot
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Sjongejonguhjonguh zeg. Was er al bang voor met die instelling van PSV

ERIMIR
3.567 Reacties
436 Dagen lid
38.037 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

PSV was gewaarschuwd, Onion is gewoon een goede ploeg. Ze hebben vorig seizoen Ajax het lastig gemaakt. Dit was toch op papier 1 van de makkelijkste tegenstanders.

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
710 Reacties
49 Dagen lid
2.142 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Slappe hap van PSV. Okee ze hebben al 40mln CL binnen, en ze hebben de zwaarste loting van iedereen. Maar van de Belgen hadden ze wel moeten winnen. Geen bezieling en geen geloof. Jammer van de CL punten, maar dat zal ze ook niet uitmaken als ze weer landskampioen worden.

Ome Barend
403 Reacties
17 Dagen lid
467 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Voetbalhoofdstad alles wat jij zegt komt niet uit.. het lijkt wel alsof je de zogenaamde top 2 vervloekt. Ga vooral zo door het is elke keer weer lachen.. voor wie ben jij zondag eigenlijk?

Hops
305 Reacties
1.086 Dagen lid
1.041 Likes
Hops
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Ome Barend. Helemaal gelijk ik moest er ook om lachen

Ome Barend
403 Reacties
17 Dagen lid
467 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Hops daarom.. in alles wat hij beweert of zegt gebeurd juist het tegenovergestelde. Heerlijk om te zien.. ik ben wel benieuwd voor wie hij zondag is.

jabadabadoe
12 Reacties
50 Dagen lid
13 Likes
jabadabadoe
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wat heeft de top 1 gedaan vanavond?

Quarlon
744 Reacties
1.086 Dagen lid
3.497 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Jammer PSV was gewoon niet scherp genoeg. Onbegrijpelijk, hier hoef je niet van te verliezen

Copa
2.106 Reacties
736 Dagen lid
22.738 Likes
Copa
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Jammer, De spelers van Psv lieten zich gewoon wegzetten, geen kracht.. Ze deden mij in dit opzicht aan de jonkies van Ajax denken, die laten zich ook zo wegzetten en kijken dan naar de scheidsrechter Wat ging er mis?.. 1) Peter Bosz had nooit Kasaraowski (of zoiets) uit het centrum moeten halen.. 2) NOOIT Obispo opstellen, wat is die waardeloos. Altijd al geweest. Bij die 2 - 0 was in eerste instantie een fout van Pepi, maar hoe Obispo erin ging als een grietje uit de Brugklas, Schouten hield in. . Hij dacht nou die heeft Obispo gemakkelijk. Toen dit niet zo was wilde hij nog aanzetten, maar was het te laat, ook niet slim trouwens.. Zo in een notendop het falen van Psv, maar zoals de commentator zei, vorig jaar begon het ook slecht, maar enz

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Ruben van Bommel

Ruben van Bommel
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 21 jaar (3 aug. 2004)
Positie: AM, A (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
5
3
2024/2025
Jong AZ
1
2
2024/2025
AZ
26
4
2023/2024
Jong AZ
1
1

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Ajax
0
0
0
2
Arsenal
0
0
0
3
Atalanta
0
0
0
4
Athletic
0
0
0
5
Atlético
0
0
0
6
Barcelona
0
0
0
7
Leverkusen
0
0
0
8
Bayern München
0
0
0
9
Benfica
0
0
0
10
Bodø/Glimt
0
0
0
11
Dortmund
0
0
0
12
Chelsea
0
0
0
13
Club Brugge
0
0
0
14
Frankfurt
0
0
0
15
København
0
0
0
16
Galatasaray
0
0
0
17
Inter
0
0
0
18
Juventus
0
0
0
19
Kairat
0
0
0
20
Liverpool
0
0
0
21
Man City
0
0
0
22
Marseille
0
0
0
23
Monaco
0
0
0
24
Napoli
0
0
0
25
Newcastle
0
0
0
26
Olympiakos
0
0
0
27
PSG
0
0
0
28
PSV
0
0
0
29
Pafos
0
0
0
30
Qarabağ
0
0
0
31
Real Madrid
0
0
0
32
Slavia
0
0
0
33
Sporting
0
0
0
34
Tottenham
0
0
0
35
R. Union SG
0
0
0
36
Villarreal
0
0
0

Complete Stand

