PSV beleeft valse CL-start: forse nederlaag tegen Belgisch kampioen Union

PSV heeft dinsdag een pijnlijke avond beleefd in het eigen Philips Stadion. De Nederlandse kampioen was een klasse minder dan de Belgische kampioen en ging uiteindelijk met 1-3 ten onder.

De Eindhovenaren trapten het Champions League-seizoen af en hoopten, mede door het lastige programma, gelijk drie punten te kunnen bijschrijven. Echt hoopgevend was de openingsfase daarvoor niet. Na een aardige kans voor Ismael Saibari, ging het helemaal mis aan de andere kant. Ricardo Pepi hoopte na een corner de bal rustig weg te werken, maar zag zijn directe tegenstander Christian Burgess niet aankomen. Na een aanname op de borst, trapte Pepi vervolgens Burgess omver. De bal werd door Anthony Taylor op de stip gelegd en Promise David tekende zo voor het eerste CL-doelpunt van dit seizoen.

Artikel gaat verder onder video

In de fase erna leek PSV het even kwijt: Union kreeg twee aardige mogelijkheden. Zo mocht Anouar Ait El Hadj vrij aanleggen van binnen de zestien, waarna Ruben van Bommel in de tegenstoot op de lat schoot. Wat volgde was een rommelige fase, waarin geen ploeg echt beter was dan de ander. De voetbalmachine die PSV vaak in de Eredivisie is, stokte in ieder geval duidelijk. In de 39e minuut ging het van kwaad tot erger. De toch al ongelukkige Pepi raakte de bal kwijt op het middenveld, waarna El Hadj besloot het hele veld over te steken. Er werd hem geen strobreed in de weg gelegd; ook Armando Obispo greep veel te slap in. El Hadj rondde vervolgens fraai af: 0-2.

Peter Bosz wisselde bij rust Jerdy Schouten en Obispo voor Guus Til en Anass Salah-Eddine, om meer offensieve krachten te laten loskomen in het tweede deel. Pepi kreeg al snel een kans om wat goed te maken, maar schoot vanuit een lastige hoek. Net voor een uur spelen moest PSV op 1-2 komen. Op aangeven van Til kon Saibari van twee meter intikken, maar de middenvelder kwam net niet uit met zijn stappen en miste op pijnlijke wijze. Daarna zakte het niveau van PSV weer flink weg. Union had de zaakjes en de organisatie goed op orde en gaf amper kansen weg. In de slotfase van de wedstrijd werd Union zelfs weer gevaarlijker. Dat resulteerde uiteindelijk zelfs in de 0-3. Een corner in de 81e minuut werd verlengd door Rodriguez, waarna Kevin Mac Allister (ja, broer van de Liverpool-speler), de bal met zijn kruis binnen werkte (0-3).

In de laatste minuten kreeg PSV nog een doelpunt voor de eer in de schoot geworpen. Een hoge diepe bal van Til werd slecht verwerkt door de Union-defensie, waarna Van Bommel nog kon intikken. Het zal vooral voor hem en zijn vader, die ook in het stadion aanwezig was, mooi zijn, want buiten het doelsaldo om had PSV er niks meer aan. De wedstrijd eindigde in 1-3.