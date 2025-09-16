PSV beleeft valse CL-start: forse nederlaag tegen Belgisch kampioen Union

PSV heeft dinsdag een pijnlijke avond beleefd in het eigen Philips Stadion. De Nederlandse kampioen was een klasse minder dan de Belgische kampioen en ging uiteindelijk met 1-3 ten onder.
De Eindhovenaren trapten het Champions League-seizoen af en hoopten, mede door het lastige programma, gelijk drie punten te kunnen bijschrijven. Echt hoopgevend was de openingsfase daarvoor niet. Na een aardige kans voor Ismael Saibari, ging het helemaal mis aan de andere kant. Ricardo Pepi hoopte na een corner de bal rustig weg te werken, maar zag zijn directe tegenstander Christian Burgess niet aankomen. Na een aanname op de borst, trapte Pepi vervolgens Burgess omver. De bal werd door Anthony Taylor op de stip gelegd en Promise David tekende zo voor het eerste CL-doelpunt van dit seizoen.
In de fase erna leek PSV het even kwijt: Union kreeg twee aardige mogelijkheden. Zo mocht Anouar Ait El Hadj vrij aanleggen van binnen de zestien, waarna Ruben van Bommel in de tegenstoot op de lat schoot. Wat volgde was een rommelige fase, waarin geen ploeg echt beter was dan de ander. De voetbalmachine die PSV vaak in de Eredivisie is, stokte in ieder geval duidelijk. In de 39e minuut ging het van kwaad tot erger. De toch al ongelukkige Pepi raakte de bal kwijt op het middenveld, waarna El Hadj besloot het hele veld over te steken. Er werd hem geen strobreed in de weg gelegd; ook Armando Obispo greep veel te slap in. El Hadj rondde vervolgens fraai af: 0-2.
Peter Bosz wisselde bij rust Jerdy Schouten en Obispo voor Guus Til en Anass Salah-Eddine, om meer offensieve krachten te laten loskomen in het tweede deel. Pepi kreeg al snel een kans om wat goed te maken, maar schoot vanuit een lastige hoek. Net voor een uur spelen moest PSV op 1-2 komen. Op aangeven van Til kon Saibari van twee meter intikken, maar de middenvelder kwam net niet uit met zijn stappen en miste op pijnlijke wijze. Daarna zakte het niveau van PSV weer flink weg. Union had de zaakjes en de organisatie goed op orde en gaf amper kansen weg. In de slotfase van de wedstrijd werd Union zelfs weer gevaarlijker. Dat resulteerde uiteindelijk zelfs in de 0-3. Een corner in de 81e minuut werd verlengd door Rodriguez, waarna Kevin Mac Allister (ja, broer van de Liverpool-speler), de bal met zijn kruis binnen werkte (0-3).
In de laatste minuten kreeg PSV nog een doelpunt voor de eer in de schoot geworpen. Een hoge diepe bal van Til werd slecht verwerkt door de Union-defensie, waarna Van Bommel nog kon intikken. Het zal vooral voor hem en zijn vader, die ook in het stadion aanwezig was, mooi zijn, want buiten het doelsaldo om had PSV er niks meer aan. De wedstrijd eindigde in 1-3.
Nou hoofdstadje. Waar ben je nou met je makkelijke 'walk over' ?
Niet best van PSV, ik had al vaker gezegd de transferzomer van PSV is matig.. waar alle hosanna vandaan komt is voor mij ook een vraag. Ook PSV is achterin heel kwetsbaar.. tegen NEC (ook erg gehyped) veel goals tegen. Union goede ploeg ik kan me herinneren dat Feyenoord tegen deze club speelde in de voorbereiding als goed is werd het 2-2 en toen schreeuwde vele dat het heel slecht was.. speelde toen Zinhagel Union niet helemaal kapot toen? Bosz zal straks wel tekeer gaan over de scheidsrechter, doet ie vaker als hij het niet meer weet. Gelukkig voor PSV kunnen ze deze nederlaag zondag wegspoelen tegen een kwalitatief mindere tegenstander.
@Ome Barend werd toen 1-1. Maar toen lieten een hoop al zien niets van voetbal te weten. Aangezien usg al 4 jaar tegen de titel aanklopte en hem toen eindelijk binnenhaalde.
@peterdejong1983 klopt en een goede trainer, een jonge trainer die ook in Nederland gespeeld heeft.. is er 1 om in de gaten te houden. @Pietjanhendrik Dat scheelt wel voor de mannen uit Eindhoven, ze zullen in ieder geval gebrand zijn om het te herstellen. Maar PSV is wel kwetsbaar dit seizoen. Ik begin bloed te ruiken.
Slappe hap van PSV. Okee ze hebben al 40mln CL binnen, en ze hebben de zwaarste loting van iedereen. Maar van de Belgen hadden ze wel moeten winnen. Geen bezieling en geen geloof. Jammer van de CL punten, maar dat zal ze ook niet uitmaken als ze weer landskampioen worden.
Jammer, De spelers van Psv lieten zich gewoon wegzetten, geen kracht.. Ze deden mij in dit opzicht aan de jonkies van Ajax denken, die laten zich ook zo wegzetten en kijken dan naar de scheidsrechter Wat ging er mis?.. 1) Peter Bosz had nooit Kasaraowski (of zoiets) uit het centrum moeten halen.. 2) NOOIT Obispo opstellen, wat is die waardeloos. Altijd al geweest. Bij die 2 - 0 was in eerste instantie een fout van Pepi, maar hoe Obispo erin ging als een grietje uit de Brugklas, Schouten hield in. . Hij dacht nou die heeft Obispo gemakkelijk. Toen dit niet zo was wilde hij nog aanzetten, maar was het te laat, ook niet slim trouwens.. Zo in een notendop het falen van Psv, maar zoals de commentator zei, vorig jaar begon het ook slecht, maar enz
