Joey Veerman grote uitblinker bij ruime uitzege PSV

Joey Veerman viert zijn goal bij PEC Zwolle - PSV
Foto: © Imago
Frank Hoekman
4 oktober 2025, 21:53

PSV is dankzij een 0-4 uitzege op PEC Zwolle in punten gelijk gekomen met Eredivisiekoploper Feyenoord. Joey Veerman was met een voorassist, een assist én een doelpunt de grote man aan de zijde van de Eindhovenaren. PEC eindigde het duel met tien man door een directe rode kaart voor Tristan Gooijer, die zich na een uur spelen vergreep aan diezelfde Veerman.

PSV-trainer Peter Bosz voerde meerdere wijzigingen door ten opzichte van het midweekse gelijkspel tegen Bayer Leverkusen (1-1) in de Champions League. Sergiño Dest keerde terug op de rechtsbackpositie, waardoor Mauro Júnior naar het middenveld verkaste. Jerdy Schouten zakte juist een linie en nam de plek van Armando Obispo in het centrum van de verdediging over, waardoor Ryan Flamingo andermaal bankzitter was. Ivan Perisic verdween eveneens uit de basis, op zijn plaats kreeg Couhaib Driouech het vertrouwen op de linkerflank. In de spits koos Bosz bij absentie van Ricardo Pepi andermaal voor Guus Til. Bij PEC keerde Jamiro Monteiro terug van een schorsing, wat ten koste ging van Shola Shoretire.

PEC was in de openingsfase zeker niet de mindere, maar tot echt grote kansen leidde dat niet. Monteiro probeerde het wel met een afstandsschot (naast) en een vrije trap uit een vrij lastige hoek (over). Aan de andere kant kreeg Schouten een mogelijkheid uit een hoekschop, maar zijn volley verdween naast het doel. Halverwege de eerste helft viel dan toch, vrijwel uit het niets de 0-1. Joey Veerman lanceerde Driouech op de linkerflank, de buitenspeler zette voor en Ismael Saibari werkte hem van dichtbij achter Tom de Graaff. Drie minuten later ging er een streep door de tweede PSV-goal (van Til) omdat Saibari in aanloop naar de treffer duidelijk buitenspel stond. Vlak voor rust viel alsnog de 0-2 - die De Graaff zich mocht aanrekenen. De keeper speelde risicovol in op zijn centrale verdediger Anselmo MacNulty. Veerman kreeg er op de rand van de zestien een voet tussen en bood Man zo een niet te missen kans. De Roemeen pakte het cadeautje dankbaar uit en bepaalde de ruststand op 0-2.

Waar PEC voor rust dus lange tijd uitstekend partij bood, kwam het elftal van Van der Vegt een stuk minder uit de kleedkamer. PSV had in het tweede bedrijf weinig meer te duchten van de thuisploeg en stapelde kans op kans, maar het ontbrak lange tijd aan scherpte in de afronding. Na een uur werd de opgave nóg lastiger voor PEC, toen invaller Tristan Gooijer hard doorging op uitblinker Veerman. Scheidsrechter Alex Bos trok een directe rode kaart voor de Ajax-huurling en reduceerde PEC zo tot tien man. Lang had PSV daarna niet nodig om de volgende goal te maken. Amper vijf minuten later schoot diezelfde Veerman beheerst de 0-3 tegen de touwen. Met de derde goal was het verzet van PEC wel definitief gebroken. Bosz wisselde in de slotfase volop en bracht onder meer de zeventienjarige Belg Noah Fernandez (voor Saibari) als debutant binnen de lijnen. Een andere invaller, Flamingo, bepaalde met een achterwaartse kopbal in blessuretijd de eindstand op 0-4.

Door de zege komt PSV in punten gelijk met koploper Feyenoord, dat wel een wedstrijd minder speelde en morgen (zondag) thuis tegen FC Utrecht speelt. De Eindhovenaren staan nu drie punten los van nummer drie Ajax, dat eerder op de zaterdag in extremis een 3-3 gelijkspel uit het vuur sleepte op bezoek bij Sparta Rotterdam.

descheids
276 Reacties
16 Dagen lid
422 Likes
descheids
Weer een vertrouwd masterclass van de landskampioen. op 25% een mooie overwinning op PEC. Nu weer bovenaan en morgen maar zien of utrecht morgen genade gaat geven of de tegenstander vol over de knie gaat leggen. Als je de wissels van Bosz ziet zie je ook gelijk de ongekende luxe van PSV. De CL miljoenen die ook dit seizoen weer rijkelijk binnenstromen doet de club zeker goed. Op eenzame hoogte ver voor op de nummer 2 ajax.

peterdejong1983
666 Reacties
1.104 Dagen lid
4.410 Likes
peterdejong1983
@descheids grappig, als ik naar de stand kijk is het toch echt psv op 2. Hier heb je wel praatjes, laat je arena aan zijn lot over na de 3-3?

descheids
276 Reacties
16 Dagen lid
422 Likes
descheids
@arena die gast die donderdagavond na aston villa nergens te bekennen was van ANGST?

ERIMIR
3.741 Reacties
454 Dagen lid
38.179 Likes
ERIMIR
Arena is een ajacied.

jabadabadoe
47 Reacties
69 Dagen lid
32 Likes
jabadabadoe
Ja, tegen semi-amateurs komt Veerman weer boven drijven

ERIMIR
3.741 Reacties
454 Dagen lid
38.179 Likes
ERIMIR
jabadabadoe, werd hem weinig strobreed in de weg gelegd.

ERIMIR
3.741 Reacties
454 Dagen lid
38.179 Likes
ERIMIR
Een makkelijke overwinning van psv, konden ze na die domme rode kaart van die pec-speler nog rustiger aan doen. Ja, die palingboer speelde voor de verandering een prima wedstrijd.

PEC - PSV

PEC Zwolle
0 - 4
PSV
Vandaag gespeeld om 20:00
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Joey Veerman

Joey Veerman
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 26 jaar (19 nov. 1998)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
6
3
2024/2025
PSV
27
1
2023/2024
PSV
29
5
2022/2023
PSV
33
4

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
13
Volendam
8
-4
7
14
NAC
8
-6
7
15
PEC
8
-8
7
16
Heerenveen
7
-2
6
17
Excelsior
7
-9
6

