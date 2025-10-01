Jerdy Schouten gaat diep door het stof in gesprek met Noa Vahle

vindt dat hijzelf fout zat bij de openingstreffer van Bayer Leverkusen. De aanvoerder van PSV vindt dat hij Armando Obispo nooit had mogen inspelen, zo geeft hij aan in gesprek met Ziggo Sport-verslaggeefster Noa Vahle.

Schouten leverde de bal in de 65e minuut in het eigen strafschopgebied in bij Obispo, die hier totaal niet op had gerekend. Vervolgens verloor de verdediger de bal en kwam Bayer Leverkusen op voorsprong. Schouten vindt niet dat Obispo dit aangerekend mag worden.

"Nee, dit is een fout van mij", geeft hij direct toe: "Ik had Obsipo niet in moeten spelen. Ik had die bal gewoon in een keer weg moeten spelen. Het probleem was dat ik de bal aan ging nemen. Toen moest ik iemand uitkiezen om naar toe te passen, maar ik had de bal gewoon in een keer weg moeten schieten."

De middenvelder van PSV is eerlijk over zijn eigen fout, maar is ook eerlijk als hij gevraagd wordt of hij tevreden is met een gelijkspel in de Bayer Arena: "Ik kan eigenlijk niet leven met een punt. De tweede helft spelen we echt heel erg goed, dus er overheerst wel een beetje een zure nasmaak", aldus de aanvoerder van PSV.

Bekijk hieronder de beelden van de fout van Schouten terug;