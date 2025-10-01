Live voetbal

Jerdy Schouten gaat diep door het stof in gesprek met Noa Vahle

Jerdy Schouten Noa Vahle
Foto: © Imago/realtimes
0 reacties
Tijmen Gerritsen
1 oktober 2025, 23:39

Jerdy Schouten vindt dat hijzelf fout zat bij de openingstreffer van Bayer Leverkusen. De aanvoerder van PSV vindt dat hij Armando Obispo nooit had mogen inspelen, zo geeft hij aan in gesprek met Ziggo Sport-verslaggeefster Noa Vahle.

Schouten leverde de bal in de 65e minuut in het eigen strafschopgebied in bij Obispo, die hier totaal niet op had gerekend. Vervolgens verloor de verdediger de bal en kwam Bayer Leverkusen op voorsprong. Schouten vindt niet dat Obispo dit aangerekend mag worden.

Artikel gaat verder onder video

"Nee, dit is een fout van mij", geeft hij direct toe: "Ik had Obsipo niet in moeten spelen. Ik had die bal gewoon in een keer weg moeten spelen. Het probleem was dat ik de bal aan ging nemen. Toen moest ik iemand uitkiezen om naar toe te passen, maar ik had de bal gewoon in een keer weg moeten schieten."

De middenvelder van PSV is eerlijk over zijn eigen fout, maar is ook eerlijk als hij gevraagd wordt of hij tevreden is met een gelijkspel in de Bayer Arena: "Ik kan eigenlijk niet leven met een punt. De tweede helft spelen we echt heel erg goed, dus er overheerst wel een beetje een zure nasmaak", aldus de aanvoerder van PSV.

Bekijk hieronder de beelden van de fout van Schouten terug;

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
PSV

PSV komt enorme blunder van Schouten te boven en pakt een punt in Leverkusen

  • Gisteren, 22:52
  • Gisteren, 22:52
Bayer Leverkusen tegen PSV in de Champions League

Teruglezen: PSV pakt een punt op bezoek bij Bayer Leverkusen

  • Gisteren, 22:52
  • Gisteren, 22:52
PSV start tweede helft tegen Leverkusen met slechts tien spelers

Opmerkelijk: PSV-speler te laat voor tweede helft, Eindhovenaren starten met 10 man

  • Gisteren, 22:25
  • Gisteren, 22:25
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Leverkusen - PSV

Bayer Leverkusen
1 - 1
PSV
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Jerdy Schouten

Jerdy Schouten
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 28 jaar (12 jan. 1997)
Positie: VM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
7
1
2024/2025
PSV
18
1
2023/2024
PSV
29
4
2022/2023
Bologna
33
0

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Bayern München
2
6
6
2
Real Madrid
2
6
6
3
PSG
2
5
6
4
Inter
2
5
6
5
Arsenal
2
4
6
6
Qarabağ
2
3
6
7
Dortmund
2
3
4
8
Man City
2
2
4
9
Tottenham
2
1
4
10
Atlético
2
3
3
11
Newcastle
2
3
3
12
Marseille
2
3
3
13
Club Brugge
2
2
3
14
Sporting
2
2
3
15
Frankfurt
2
0
3
16
Barcelona
2
0
3
17
Liverpool
2
0
3
18
Chelsea
2
-1
3
19
Napoli
2
-1
3
20
R. Union SG
2
-2
3
21
Galatasaray
2
-3
3
22
Atalanta
2
-3
3
23
Juventus
2
0
2
24
Bodø/Glimt
2
0
2
25
Leverkusen
2
0
2
26
Villarreal
2
-1
1
27
PSV
2
-2
1
28
København
2
-2
1
29
Olympiakos
2
-2
1
30
Monaco
2
-3
1
31
Slavia
2
-3
1
32
Pafos
2
-4
1
33
Benfica
2
-2
0
34
Athletic
2
-5
0
35
Ajax
2
-6
0
36
Kairat
2
-8
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel