PSV komt enorme blunder van Schouten te boven en pakt een punt in Leverkusen

PSV heeft woensdagavond een punt overgehouden aan de ontmoeting met Bayer Leverkusen in de Champions League: 1-1. De Eindhovenaren hadden het voor rust moeilijk met de Duitse ploeg, maar kwamen in het tweede bedrijf sterker voor de dag. Door een treffer van is het eerste resultaat in het Miljardenbal binnen voor de ploeg van Peter Bosz.

De coach van de Eindhovenaren zag vanaf de bank dat zijn elftal uitstekend begon aan de wedstrijd in Leverkusen. PSV leek zelfs razendsnel op voorsprong te komen na een fraaie kopgoal van Ivan Perisic. De Kroaat werd op maat bediend door Dennis Man, maar de VAR gooide roet in het eten. Hij keurde het doelpunt af, aangezien Perisic net aan buitenspel stond. Letterlijk net aan, want het was millimeterwerk zo blijkt uit onderstaande beelden.

Na het afgekeurde doelpunt kreeg PSV het zwaar. Bayer Leverkusen was gedurende de eerste helft overduidelijk sterker en creëerde aardig wat mogelijkheden. Zo raakte oud AZ'er Ernest Poku de paal en was Malik Tillman dichtbij om zijn oude ploeg pijn te doen. PSV werd niet meer zo gevaarlijk. Als de Eindhovenaren gevaarlijk werden, was dat via Dennis Man. De Roemeen maakte een bedrijvige indruk in Leverkusen.

In het tweede bedrijf was Bayer Leverkusen op zoek naar de openingstreffer, maar kwamen de Duitsers nog niet direct tot grote kansen. Dat kwam door prima verdedigend werk van onder andere Yarek Gasiorowski, maar ook door slordigheden aan de kant van de thuisploeg. Slordig kon PSV echter ook zijn, zo bleek wel in minuut 65.

Een waardeloze bal van aanvoerder Jerdy Schouten in de richting van Armando Obispo, die daarmee enorm in de problemen werd gebracht, resulteerde in de openingstreffer van Bayer Leverkusen. Spits Christian Michel Kofane kon eenvoudig binnenschieten tussen de toekijkende PSV-verdedigers.

Gezien het aantal kansen die PSV had gecreëerd lag een comeback niet direct in de lijn der verwachting, maar niets was minder waar. Een goede actie van Ismael Saibari zorgde twintig minuten voor tijd voor de gelijkmaker in Leverkusen. De schade van het gepruts in de eigen defensie werd door PSV binnen een paar minuten volledig gerepareerd.

Na die gelijkmaker werd PSV een stuk sterker en zakte het spel van Bayer Leverkusen naar een bedenkelijk niveau. PSV hoopte nog even op een tweede treffer, maar meer dan een punt bleek er voor alle twee de ploegen niet in te zitten. Daar zal vooral PSV tevreden mee zijn, nadat de eerste wedstrijd in de Champions League pijnlijk verloren ging tegen Union Sint-Gillis.