PSV komt enorme blunder van Schouten te boven en pakt een punt in Leverkusen

PSV
Foto: © Imago
Tijmen Gerritsen
1 oktober 2025, 22:52   Bijgewerkt: 22:59

PSV heeft woensdagavond een punt overgehouden aan de ontmoeting met Bayer Leverkusen in de Champions League: 1-1. De Eindhovenaren hadden het voor rust moeilijk met de Duitse ploeg, maar kwamen in het tweede bedrijf sterker voor de dag. Door een treffer van Ismael Saibari is het eerste resultaat in het Miljardenbal binnen voor de ploeg van Peter Bosz.

De coach van de Eindhovenaren zag vanaf de bank dat zijn elftal uitstekend begon aan de wedstrijd in Leverkusen. PSV leek zelfs razendsnel op voorsprong te komen na een fraaie kopgoal van Ivan Perisic. De Kroaat werd op maat bediend door Dennis Man, maar de VAR gooide roet in het eten. Hij keurde het doelpunt af, aangezien Perisic net aan buitenspel stond. Letterlijk net aan, want het was millimeterwerk zo blijkt uit onderstaande beelden.

Na het afgekeurde doelpunt kreeg PSV het zwaar. Bayer Leverkusen was gedurende de eerste helft overduidelijk sterker en creëerde aardig wat mogelijkheden. Zo raakte oud AZ'er Ernest Poku de paal en was Malik Tillman dichtbij om zijn oude ploeg pijn te doen. PSV werd niet meer zo gevaarlijk. Als de Eindhovenaren gevaarlijk werden, was dat via Dennis Man. De Roemeen maakte een bedrijvige indruk in Leverkusen.

In het tweede bedrijf was Bayer Leverkusen op zoek naar de openingstreffer, maar kwamen de Duitsers nog niet direct tot grote kansen. Dat kwam door prima verdedigend werk van onder andere Yarek Gasiorowski, maar ook door slordigheden aan de kant van de thuisploeg. Slordig kon PSV echter ook zijn, zo bleek wel in minuut 65.

Een waardeloze bal van aanvoerder Jerdy Schouten in de richting van Armando Obispo, die daarmee enorm in de problemen werd gebracht, resulteerde in de openingstreffer van Bayer Leverkusen. Spits Christian Michel Kofane kon eenvoudig binnenschieten tussen de toekijkende PSV-verdedigers.

Gezien het aantal kansen die PSV had gecreëerd lag een comeback niet direct in de lijn der verwachting, maar niets was minder waar. Een goede actie van Ismael Saibari zorgde twintig minuten voor tijd voor de gelijkmaker in Leverkusen. De schade van het gepruts in de eigen defensie werd door PSV binnen een paar minuten volledig gerepareerd.

Na die gelijkmaker werd PSV een stuk sterker en zakte het spel van Bayer Leverkusen naar een bedenkelijk niveau. PSV hoopte nog even op een tweede treffer, maar meer dan een punt bleek er voor alle twee de ploegen niet in te zitten. Daar zal vooral PSV tevreden mee zijn, nadat de eerste wedstrijd in de Champions League pijnlijk verloren ging tegen Union Sint-Gillis.

Jerdy Schouten Noa Vahle

Jerdy Schouten gaat diep door het stof in gesprek met Noa Vahle

  • Gisteren, 23:39
  • Gisteren, 23:39
Bayer Leverkusen tegen PSV in de Champions League

Teruglezen: PSV pakt een punt op bezoek bij Bayer Leverkusen

  • Gisteren, 22:52
  • Gisteren, 22:52
PSV start tweede helft tegen Leverkusen met slechts tien spelers

Opmerkelijk: PSV-speler te laat voor tweede helft, Eindhovenaren starten met 10 man

  • Gisteren, 22:25
  • Gisteren, 22:25
PSV bril!
175 Reacties
245 Dagen lid
554 Likes
PSV bril!
avatar

Hadden zomaar kunnen winnen. Maar missen toch echt felheid en natuurlijk een ... Spits. Vorig seizoen schouten zekerheidje, dit seizoen een onzekerheidje.

Quarlon
819 Reacties
1.101 Dagen lid
3.530 Likes
Quarlon
avatar

@PSV bril! Die gekke Luuk was van grote waarde en vervang je niet zomaar

Arena
971 Reacties
51 Dagen lid
2.301 Likes
Arena
avatar

Ik heb zelf niet kunnen kijken, maar een punt pakken is beter dan niks.

PSV bril!
175 Reacties
245 Dagen lid
554 Likes
PSV bril!
avatar

@Arena idd, blij met een punt hoor.

descheids
236 Reacties
13 Dagen lid
363 Likes
descheids
avatar

Het eerste europese puntje is binnen voor NL dankzij PSV. Hopelijk volgen anderen nu dit goede voorbeeld. Blijft bijzonder dat PSV vooral zelf de grootste tegenstander is. Nu weer gepruts door Schouten. Bijzonder. Anders win je gewoon tegen Leverkusen.

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
553 Reacties
1.101 Dagen lid
4.878 Likes
Mike
avatar

Eindelijk resultaat voor een Nederlandse ploeg. Goed gedaan! Was nog niet helemaal het PSV zoals we dat de afgelopen twee jaar hebben gezien. Maar er is hoop.

Leverkusen - PSV

Bayer Leverkusen
1 - 1
PSV
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Peter Bosz

Peter Bosz
PSV
Team: PSV
Functie: Coach
Leeftijd: 61 jaar (21 nov. 1963)

Complete Stand

